臺師大僑生返鄉服務 馬國推廣媒體素養與文化交流

巴生中華獨立中學合照。(臺師大提供)

巴生中華獨中同學討論網路詐騙文章 。(臺師大提供)

國立臺灣師範大學學生組成國際服務團，在今年(115年)1月8日至1月21日前往馬來西亞展開返鄉服務行動，走訪巴生與吉隆坡的校園與社區據點，以「媒體素養」、「文化交流」與「學涯探索」三大主題，舉辦5場次的工作坊與實作活動，包括在巴生中華獨立中學辦理媒體素養工作坊、在馬來西亞綠洲教育中心進行「認識臺灣」交流活動，走入吉隆坡臺灣學校，辦理「CHEESE TOUCH｜學涯分享×人生設計×探索未來」學涯探索工作坊等，五站累計服務約300人次，讓服務不僅走進校園，也延伸到社區，形成跨世代共學的行動網絡。

本次行動由國立臺灣師範大學學生事務處課外活動指導組社團輔導老師王建傑帶隊，隊長為歷史學系四年級彭康惟同學，團隊由僑生與臺灣學生共同分工，依據不同場域需求規劃與調整教案，展現青年志工投入教育服務與跨文化交流的行動力。

巴生中華獨立中學場次以「媒體素養工作坊」為主軸，由生命科學系四年級學生、也是巴生中華獨立中學校友林恝糸擔任活動負責人。課程以常見資訊情境切入，透過提問引導、小組討論與任務練習，協助學生建立查證習慣與風險判讀能力，將媒體素養轉化為可在日常實踐的方法。

綠洲教育中心場次以「認識臺灣」為主題，由教育學系三年級陳欣兒同學擔任活動負責人。團隊以遊戲化互動、視覺化素材與創作活動，從繪本講述，認識臺灣的文化景點，到透過聆聽臺灣垃圾車、捷運進站聲以及常用台語單詞介紹，讓馬來西亞的幼齡學童能從視覺到聽覺等多感受體驗認識臺灣。

社區課程分別於綠洲教育中心的Zenjoy Wellness Center及馬來西亞臺灣師範大學校友會辦理，服務對象為中高齡社區民眾，由東亞學系四年級程暄晴同學統籌帶領。課程採「做中學」節奏：先以體適能律動拉近距離，再延伸至手機AI旅行應用、手機網路防詐觀念與操作提醒、以及手機攝影技巧，協助學員把工具用在生活、提升使用信心與安全感。

吉隆坡臺灣學校場次以「CHEESE TOUCH｜學涯分享×人生設計×探索未來」為題，為中學部學生規劃結合自我探索、學涯規劃與人生經驗分享的工作坊。活動以「認識現在的自己」為主軸，透過破冰活動「物以類聚」帶動互動與反思，並安排學長姐經驗分享與「學涯九宮格」實作，引導學生從興趣、能力、特質到未來想像進行系統性整理，在沒有標準答案的探索中逐步勾勒個人學涯藍圖。