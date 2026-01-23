臺師大國際永續冬季學院開課 15國逾300人參與

臺師大2026跨國永續論壇合影。(臺師大提供)

《大學永續治理》講座，由左至右為簡又新董事長、英國格拉斯哥大學Konstantinos Kontis全球合作事務院長、日本九州大學Johan Lauwereyns國際事務資深副校長、國立臺灣師範大學物理系劉祥麟主任。(臺師大提供)

國立臺灣師範大學秉持「寒假學習不中斷」，1月20日正式啟動「2026國際永續冬季學院」，並於今天(23日)舉辦「2026跨國永續論壇」，以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為主題，邀請來自臺灣、英國與日本的學者專家演講，象徵三個島嶼國家在面對氣候與島嶼永續議題時的共同責任與願景。論壇吸引來自15國、13校，超過300位學生及社會賢達參與。

臺師大校長吳正己表示，國際永續冬季學院的核心宗旨在於善用學期間隙深化學習，在全球面臨氣候變遷、能源轉型與社會韌性等重大課題之際，大學肩負培育永續人才與串連國際合作的重要責任，而冬季永續學院正是臺師大實踐此一使命的具體行動。本次跨國永續論壇只是起點，期盼透過持續對話與實質合作，建立更為堅實的國際永續網絡，培育兼具全球視野與在地行動力的永續人才。

「2026 國際永續冬季學院」在1月20日至30日舉行，由臺師大攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學共同開設，全英語授課，課程主題涵蓋AI與永續教育、氣候變遷、水資源治理、永續設計、地方創生與永續觀光等關鍵議題。

今天的論壇邀請臺灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新大使擔任主講。同時邀請來自英國文化協會處長Susan Miller、英國格拉斯哥大學與日本九州大學的十位永續領域學者，與臺師大教師及國內、外學者專家，進行跨國座談交流。與談內容涵蓋英國在氣候立法與城市永續規劃的最新發展、日本在水資源管理與地方創生上的政策與技術經驗，以及各國在推動永續教育與青年人才培育上的實務作法，展現多元島嶼社會在永續議題上的對話與合作潛力。

本次課程全面開放臺灣大學系統（臺師大、臺大、臺科大）學生跨校修讀，並向全臺大專院校及社會人士開放，修課學生除可取得兩學分通識認定，也可獲得中英雙語結業證書，為未來升學、交換與國際職涯發展奠定基礎。

國際處統計，本次冬季學院目前報名人數共計311人。就身分別來看，以學生為主，共232人，約占75%；另有社會人士46人及臺師大行政人員33人。

就國籍分布而言，報名者以臺灣籍為主，共274人；另有來自17個國家的境外人士參與，包括印尼、香港與印度、日本、美國、緬甸、中國、馬來西亞、菲律賓，以及加拿大、俄羅斯、越南、巴基斯坦、坦尚尼亞、泰國、秘魯、哥倫比亞等國。