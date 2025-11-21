臺師大學生會性別生活展覽 鼓勵看見性別產生的困境

性平有害園地(臺師大學生會提供)

國立臺師範大學學生會於日前在校內舉辦為期一週的「看看你，再看看我」性別生活展覽，以男、女生的生命歷程，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的性別刻板印象、迷思和困擾。展覽結合集章和遊戲的元素，在家庭區擺放了給男、女孩的不同玩具，學校區擺放週記和籤桶，親密關係區則放置手作魚池和釣竿，讓大家可以用釣竿釣起親密關係中的困擾。

展覽中也可看見「女生要學會保護自己」、「男生要有擔當一點」、「那個女老師今天脾氣為什麼這麼差，是大姨媽來嗎」、「有沒有男生可以來幫忙搬東西」等話語，也能看到透過文獻嘗試破解迷思的日記本。

臺師大學生會表示，此次展覽不是為了告訴大家這些想法的對錯，而是讓大家有機會開始發現生活中隱藏的規則，鼓勵觀展者看見自己身上那些被性別形塑的經驗，一起看向彼此，再回望自己。

臺師大學生會性平組組長王昱婷期待，學生除了看見相異之處，也能看見相同之處，重新理解那些可能已經存在很久的想法，創造解讀的不同可能，並能夠不因性別而受到限制。