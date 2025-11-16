臺師大攜手基金會 偏鄉學童創作AI繪本展創意

營隊上課情形。(取自儒鴻學堂臉書)

營隊上課情形。(取自儒鴻學堂臉書)

國立臺灣師範大學與儒鴻教育基金會在宜蘭與花蓮偏鄉，開設閱讀與影像兩種營隊課程，讓孩子能透過閱讀引發思考，利用影像紀錄世界，獲得地方與學生的肯定，小朋友覺得上這個營隊課程很有趣，學到不少東西。

國立臺灣師範大學與儒鴻教育基金會今年合作在宜蘭與花蓮舉辦營隊活動，並在日前舉辦成果發表會，宜蘭縣三星鄉數位機會中心執行祕書朱哲宏表示，三星鄉的數位機會中心平時也安排不少數位課程，本次與臺師大及儒鴻教育基金會合作，多了AI繪本課程，學生很喜歡。尤其這次部分學員是從臺北回到宜蘭放暑假，發現鄉下有這樣的課程，覺得很開心。而透過閱讀課的安排，他觀察到學生下課後會看書、討論，不是只想玩電腦。而本次閱讀活動主題設定部落文化與臺灣原生動物主題，有很多原住民同學跨區來上課，創作時非常符合主題，且展現同學們創作無限的想像力。

四年級的黃薇恩同學暑假參加的繪本營隊，與同學們一起看書，並且討論，發想與製作出AI繪本《太陽與烏雲的戰爭》，她與夥伴們一起發想、繪畫與錄音，過程中最困難的，是錄音的時候會講錯，要重新錄。不過，她覺得上這個課很有趣，可以看繪本。

陳宇弘導演前往宜蘭的營隊，幫學生上課，他說小朋友表現很好，很快就學會分鏡、拍攝、剪輯等，透過影像紀錄生活，他希望計畫可以安排不同課程，讓小朋友有更多體驗。

今年閱讀課程在花蓮及宜蘭共開設5個聚點，影像課程則在宜花開設4個營隊，兩個營隊有300多人參與，成效很好。