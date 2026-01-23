臺師大永續冬季學院 跨國跨校共學新典範

記者黃朝琴／臺北報導

秉持「寒假學習不中斷」的理念，臺灣師範大學啟動「國際永續冬季學院」，今（23）日舉辦「2026 跨國永續論壇」，吸引來自15國、13校，逾300位學生及社會賢達參與，共同見證跨國永續教育平台的正式展開。

2026「國際永續冬季學院」於1月20至30日舉行，由臺師大攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學共同開設；課程主題涵蓋AI與永續教育、氣候變遷、水資源治理、永續設計、地方創生與永續觀光等關鍵議題，逾300名學生與社會精英參與。

廣告 廣告

這次課程全面開放臺灣大學系統（臺師大、臺大、臺科大）學生跨校修讀，並向全臺大專院校及社會人士開放，實踐「跨校共學、人人可參與」的永續教育精神；修課學生除可取得兩學分通識認定，亦可獲得中英雙語結業證書，為未來升學、交換與國際職涯發展奠定基礎。

臺師大校長吳正己出席論壇開幕致詞表示，國際永續冬季學院的核心宗旨在於善用學期間隙深化學習，並整合「雙語標竿大學、國際化與大學社會責任（USR）」三大方向，讓永續不僅是課堂中的知識，而是能夠回應真實世界挑戰的行動能力。

吳正己指出，在全球面臨氣候變遷、能源轉型與社會韌性等重大課題之際，大學肩負培育永續人才與串連國際合作的重要責任，而冬季永續學院正是臺師大實踐此一使命的具體行動。他提到，這次跨國永續論壇只是起點，期盼透過持續對話與實質合作，建立更為堅實的國際永續網絡，培育兼具全球視野與在地行動力的永續人才。

這場跨國永續論壇以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為主題，象徵臺灣、英國、日本在面對氣候與島嶼永續議題時的共同責任與願景，邀請臺灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新大使擔任主講。

論壇同時邀請來自英國文化協會處長Susan Miller、英國格拉斯哥大學與日本九州大學的10位永續領域學者，與臺師大教師及國內、外社會賢達人士，進行跨國座談交流。與談內容涵蓋英國在氣候立法與城市永續規劃的最新發展、日本在水資源管理與地方創生上的政策與技術經驗，以及各國在推動永續教育與青年人才培育上的實務作法，展現多元島嶼社會在永續議題上的對話與合作潛力。

展望未來，臺師大為推動雙聯碩士學位及博士學位計畫，也將於今年2月辦理臺師大學生赴日本九州大學、大阪大學及北海道大學，以及新加坡國立大學交流；6月亦將與英國格拉斯哥大學合辦雙語永續暑期學校，支持學生赴蘇格蘭深化永續專業知能；今年10至11月與英國文化協會合作舉辦TUKUC年會(Taiwan-UK University Consortium)，持續擴大臺英高等教育與永續合作研究平台。

臺師大「國際永續冬季學院」今（23）日舉辦「 跨國永續論壇」，15國、13校逾300位學生及社會賢達參與。（臺師大提供）

臺師大「國際永續冬季學院」今（23）日舉辦「 跨國永續論壇」，圖為《大學永續治理》講座。（臺師大提供）

臺師大2026「跨國永續論壇」與會者大合影。（臺師大提供）