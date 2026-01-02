臺師大管樂寒巡《越洋·樂揚》首登澎湖全臺7場免費欣賞

國立臺灣師範大學第49屆寒假巡迴演出 (臺師大提供)

國立臺灣師範大學第49屆寒假巡迴演出 (臺師大提供)

國立臺灣師範大學第50屆寒假巡迴演出 海報(臺師大提供)

國立臺灣師範大學管樂隊第50屆寒假巡迴公演《越洋·樂揚》即將在1月19日到25日在5個縣市登場，今年精心挑選12首經典曲目，前往桃園、雲林、臺中、臺南，更首次前往外島澎湖舉辦7場演出，巡迴公演完全免費，民眾可上網索票，一同感受管樂魅力。

國立臺灣師範大學管樂隊成立於1950年，是臺師大校內歷史悠久的學生音樂團體之一，除了臺師大音樂系外，還有來自臺師大其他科系或他校的學生加入，臺師大管樂隊寒假巡演活動今年邁入第50屆，長年領軍巡演的臺師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精彩演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。

廣告 廣告

臺師大音樂系三年級學生、管樂隊隊長汪資峻表示，小時候在嘉義欣賞過臺師大管樂隊的演出，觸動他的心，在他尚未進入臺師大前，已經透過考試加入管樂隊，大二才通過轉學考進入臺師大音樂系就讀，去年開始加入寒假巡演，帶來滿滿的體驗。例如到軍隊演出時，軍方安排他們在幻象2000戰機前表演，之後還有幸欣賞戰機起飛的英姿，今年則將到后里裝甲兵部隊營區，也有機會參訪裝甲車，這都是平時難得的經驗。此外，去年管樂隊曾前往嘉義，今年管樂隊也將首度前往離島，他自己是嘉義人，而有團員就是澎湖人，能在家鄉演出，他們都感到光榮。

臺師大管樂隊寒假巡演活動自1月19日至25日將在桃園、雲林、臺中、臺南及澎湖登場，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，同時也有宗教與宮廟文化的曲風，有興趣的民眾，可上網登記索票，免費入場欣賞，相關訊息也可上臺師大管樂隊臉書粉絲專頁查詢。