臺師大管樂隊寒巡50週年 《越洋·樂揚》首度跨海澎湖

記者黃朝琴／臺北報導

臺灣師範大學管樂隊寒假巡迴公演50週年《越洋·樂揚》，本月19至25日將前往桃園、雲林、臺中、臺南、澎湖等地演出7場，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，除后里裝甲兵部隊營區的場次不開放外，其餘都開放民眾自由入場或免費索票入場，今年首度前往澎湖縣演出，邀請民眾一同感受管樂的魅力，並在不同的城市間傳遞音樂熱情。

臺師大音樂系教授葉樹涵表示，管樂隊成員來自各系，寒假巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，提供民眾欣賞精彩演出的機會。

管樂隊長汪資峻表示，成立於1950年的管樂隊，致力於推廣管樂文化，以多元曲風為特色。今年公演的曲目，涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，展現創意與音樂能量。

臺師大管樂隊是校內歷史最悠久的學生社團之一，負責校內慶典的禮樂曲，經過不斷努力，樂團的名聲和成員隨之成長，管樂隊也致力於提升演出水準及音樂素質。

臺師大管樂隊每年除了固定在臺灣巡演，也會到海外交流，參與國內外音樂競賽與文化活動，多次於國內比賽獲獎，享有良好聲譽。同時重視團員的合作精神與音樂表現力，為學生打造完整的學習與成長環境，是師大校園中重要的音樂推廣力量。

為了這難得的里程碑，今年第50屆寒巡公演，管樂隊更將「越洋」到澎湖演出，當然也還有其他場次，希望能將音樂傳遞到臺灣各個角落。詳細場次與演出曲目，可參考臺灣師範大學網站。

1月19日（一）19:30桃園場，中壢藝術館，自由入場；1月20日（二）19:30雲林場，北港文化中心家湖表演廳，自由入場；1月21日（三）14:30臺中場，后里裝甲兵部隊營區，不開放入場。

1月23日（五）19:30澎湖場，澎湖縣演藝廳，自由入場；1月24日（六）19:30臺南場，國立臺南大學雅音廳，自由入場；1月25日（日）14:30臺中場，屯區藝文中心，免費索票入場（索票表單：https://forms.gle/TfHpdYHtMqZBLZee9）

臺師大管樂隊《越洋·樂揚》寒假50週年巡演，19至25日前往桃園、雲林、臺中、臺南、澎湖演出7場。（臺師大提供）

臺師大管樂隊寒假巡迴公演今年邁入50週年，首度前往澎湖縣演出。（臺師大提供）

臺師大管樂隊每年固定臺灣巡演，也到海外交流，參與國內外音樂競賽與文化活動。（臺師大提供）

臺師大管樂隊來自各系，寒假巡演讓隊員回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者。（臺師大提供）

臺師大管樂隊是校內歷史最悠久的學生社團之一，負責校內慶典的禮樂曲。（臺師大提供）