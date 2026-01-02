臺師大管樂隊巡迴公演 首度跨海前進澎湖

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣師範大學管樂隊將於1月19至25日，不僅在桃園、雲林、臺中、臺南等地舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋．樂揚》，更首次延伸至外島澎湖，共規劃7場演出，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，邀請各地民眾到場免費聆聽，一同感受管樂魅力。

管樂隊成立於1950年，是校內歷史悠久的學生音樂團體之一，每年皆擔任學校重要慶典之典禮樂曲演出，團內成員由臺灣師範大學音樂系以及來自不同科系，卻同樣熱愛音樂的好手組成。此次寒假巡迴公演邁入第50屆，除橫跨桃園、雲林、臺中、臺南，更首次至登上外島澎湖，共7場演出。

《越洋．樂揚》將演奏《Chen Chang-An: Horns Facing the Holy Gate》、《John Mackey：Haunted Objects》、《Frigyes Hidas: Bassoon Concerto , Mvt. 1 / 弗里吉斯・希達斯：巴松管協奏曲，第一樂章》等豐富曲目，囊括古典、流行、爵士及電影配樂，並積極參與國內外音樂競賽與文化交流，長年領軍巡演的臺師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精采演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。

管樂隊長汪資峻表示，樂隊致力於推廣管樂文化，以多元曲風與精湛表演深受觀眾喜愛，且樂隊也定期舉辦校內外音樂會，包括，年度成果發表與巡迴演出，展現學生的創意與音樂能量。

