臺師大花東校友返鄉服務 陪伴學童探索自我與家鄉

慈大附中教務洪振斌主任及參加人員大合照

以服務學習實踐在地關懷 凝聚花東學子向心力

國立臺灣師範大學花蓮台東同鄉校友會主辦第21屆返鄉服務隊「花花探險隊」，於2026年1月28日至30日在慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學（慈大附中）舉辦三天營隊，招募花蓮縣國小高年級學生參與。團隊以「服務學習」為核心，結合啟發性課程、團體合作活動與在地踏查，讓學員在趣味任務中培養自我覺察、溝通協作與問題解決能力，也讓臺師大花東子弟將所學帶回家鄉，回應在地教育需求與資源落差。

廣告 廣告

國立臺灣師範大學花蓮台東同鄉校友會由就讀於臺師大的花蓮及臺東子弟所組成，自民國90年5月成立以來，以凝聚同鄉情誼、協助在外求學建立歸屬感為宗旨。除情感連結外，社團亦持續推動返鄉服務行動，期望把大學期間所累積的學習資源與能力轉化為具體服務，回饋家鄉。社團指出，花東地區學生相較外縣市在資源取得上仍有落差，因此返鄉服務隊的成立，提供青年學子一個「真正服務家鄉」的機會；活動推行多年，也吸引來自其他縣市與不同學校的學生加入籌備與執行，擴大跨校合作能量。

臺師大花東會秉持「回饋家鄉、服務社會」初衷，自民國95年開辦第一屆返鄉服務隊至今已邁入第21屆。本屆以「花花探險隊」為主題，將營隊內容包裝為探險任務，工作人員化身探險隊隊長與引導者，帶領學員以「蒐集令牌碎片、拯救花東大地」為目標，透過動態團體活動與課程關卡，營造寓教於樂的學習氛圍。始業式中，慈大附中洪振斌主任以幽默方式為營隊揭開序幕，從臺語發音趣味切入，巧妙連結「出發」與「出『花』」，鼓勵學員以輕鬆、開放的心態投入這趟充滿在地情懷的探索旅程。

活動負責人羅翊恩身為慈大附中校友，分享重返母校辦理營隊的感受。他表示：「這次在畢業多年後回到花蓮、回到母校辦理返鄉服務隊。工作人員組成有我高中時的學弟妹、師大花東會成員，甚至有其他學校的花東子弟。能夠一同回到最熟悉的家鄉、最有青春記憶的學校辦理營隊，是一件令人興奮的事情。營期接近尾聲，一學期的辛苦籌備，換來的是更多開心又難忘的回憶。」

小隊使用自製樂器排練展演活動。

知識連結在地文化 課程融入SEL培養覺察與合作

本屆「花花探險隊」活動設計以啟發性為宗旨、安全性為原則，讓學員在輕鬆愉快的環境中，初步認識國中生活與學科概念，並同步理解家鄉的自然環境與文化特色。整體規劃分為「課程設計」與「活動設計」兩大主軸。

課程設計強調「融入花東在地文化」與「加強與外界連結」，結合動態與靜態學習，培養學員創意思考與解決問題能力；並特別導入社會情緒學習（SEL）元素，從自我覺察出發，練習傾聽、包容、有效溝通與團隊合作。本屆以古典音樂與自然生態為主題，透過知識介紹、挑戰任務、互動問答等方式提升學習動機；並安排捏製陶土、製作樂器與展演分享，讓學員留下可被看見的成果記錄，累積成就感與多元學習經驗。

捏製台灣鏟頷魚造型的陶土。

團體活動與實地踏查並行 走讀美崙溪與撒固兒部落深化地方認同

在活動設計上，營隊安排早操、大地遊戲與晚會等團體活動，促進小隊員互相認識，並在任務合作中強化團隊精神與人際互動能力。實地考察則帶領學員前往美崙溪河堤及撒固兒部落進行觀察與學習，透過花蓮自然環境特徵與防災概念的介紹，以及撒奇萊雅族文化與歷史的認識，加深學員與在地的連結，進一步建立對家鄉的理解與認同。

於撒固兒部落介紹撒奇萊雅族之人文特色。

學童回饋成為持續推動的動力 傳承服務精神再出發

花東會表示，返鄉服務隊不僅是回饋家鄉的行動，更是臺師大花東學子自我成長的重要歷程。成員因同樣來自花蓮、臺東，更能理解家鄉學子在資源上的需求與限制，期盼透過服務隊補足學校較少接觸的學習內容，也陪伴孩子把知識與生活經驗連結。

學員回饋亦成為團隊持續前行的力量。北昌國小陳演埕同學分享：「我覺得最好玩的部分在走路（實地考察），也喜歡演奏音樂，知道樂器要如何從身邊取得；這兩天我還學到一些關於生物的知識，我覺得這兩天都很開心。」太昌國小潘亮云同學也表示：「很高興來參加營隊，以前沒有參加過這種活動，第一次參加覺得很感動，很感謝你們辦這個活動，這兩天玩得很開心。」

花東會強調，未來將持續秉持對家鄉的熱愛與使命感，凝聚社團向心力，並將所學回饋花蓮與臺東，讓愛與服務的精神在一屆又一屆的返鄉行動中持續傳承。

北昌國小的陳演埕同學與活動負責人羅翊恩同學分享參與營隊的感受。

資料來源：國立臺灣師範大學花蓮台東同鄉校友會、王建傑老師