臺師大華語國際學舍今上梁 將解決國際生住宿問題

臺師大舉行「華語國際學舍」新建工程上梁典禮，由校長吳正己擔任主典官，率領校內一級主管及營監造團隊依循古禮祈福，象徵建築主體結構完成，工程朝向2027年完工、啟用目標邁進。(臺師大提供)

國立臺灣師範大學今天(10日)指出，學校為了完善國際生學習系統，興建「華語國際學舍」新建工程，並在今天舉行上梁典禮，象徵校園硬體建設與國際化發展同步推進，此外，學校公館校區「國際教學研究大樓」募款金額已突破新臺幣3億元，工程即將邁入新階段，更完備學校建設藍圖。

臺師大完善國際學生生活支持系統，「華語國際學舍」新建工程上梁，未來啟用後將提供約300床住宿空間，供外籍生與本地生共住，回應長年以來國際生住宿資源不足的問題，同時透過共住共學模式，促進本地生與國際生的日常互動與文化交流，工程預定在2027年完工、啟用。

另外，臺師大2022年啟動國際教研大樓興建計畫，能順利推進，關鍵來自全球校友與社會各界的齊心支持，募款總額已達3億元，展現校友對母校辦學方向與教育使命的高度認同。校長吳正己表示，募款達標不僅為工程動工奠定基礎，更象徵校友與母校攜手共築未來深厚情誼，後續將依工程作業計畫穩健推動，打造更具競爭力的教研環境。