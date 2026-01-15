臺師大重建六百年氣候史 冬颱、極端氣候可能都是常態
國立臺灣師範大學今天(15日)公布最新研究，團隊透過系統性分析六百年來的文獻資料顯示，1650年到1680年的「小冰期」，是颱風最頻繁的時期，打破過傳統認為「氣候越冷、颱風越少」的想法，這項研究刊登在國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》，受到國際關注。
由臺灣師範大學、中央研究院、臺灣大學共同組成的研究團隊，從2014年起建置「歷史氣候資料庫」（REACHES），透過系統性整理中國歷代地方志、史書與官方紀錄，辨識並標準化編碼與颱風相關的描述，包括強風、豪雨、海潮、船難與毀損等相關記載，透過事件辨識、時間比對與空間定位，將文字敘述轉化為可供統計分析的科學資料。
臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧指出，團隊成功重建1368年至1911年跨越5百多年的熱帶氣旋活動紀錄，發現在蒙德極小期期間，也就是1650至1680年對應的「小冰期」期間，太陽黑子活動顯著減弱，北半球陸地氣溫普遍偏低，但颱風卻是最多，與一般認為，氣候轉冷應會抑制颱風生成的原則相反。
林冠慧副教授指出，這項發現顯示，颱風生成不是只有單一因素，可能有很多變因與特性，不是單純海洋與熱帶氣旋之間的關係。如果只依據近代短期觀測資料，容易忽略氣候系統在長時間尺度下所展現的非線性行為。
林冠慧副教授也指出，近年有幾次在12月出現颱風，大家認為冬天發生颱風是地球暖化的結果，但若攤開數百年的史料可以發現，其實歷史上有多次冬天發生颱風的紀錄，透過歷史，可思考冬天的颱風是常態，還是暖化下的結果。
團隊發表的〈東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強〉論文近日刊登於國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS），受到國際重視，林冠慧副教授說，未來團隊希望持續整併資料了解氣候現象，也希望與歷史學家合作，探究氣候與政治、戰爭的關係。
