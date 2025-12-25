臺師大開跨國永續講座 社會人士可獲微學程證書
記者黃朝琴／臺北報導
臺灣師範大學寒假推國際永續冬季學院，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學舉辦「跨國永續講座」通識課，並向社會人士開放，修課學生可獲學分，社會人士可取得微學程結訓證書。
臺師大表示，這學期寒假長達65天，為協助學生保持學習動能，114學年寒假將開設「跨國永續講座」通識教育課程，由國際名師團隊於明年1月20日至30日赴台師大授課，課程採全英語授課，涵蓋AI與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題。
臺師大教務長劉美慧表示，跨國永續講座通識課程除開放同為臺大系統的臺灣大學、臺灣科技大學學生跨校修讀，同時也首度向全臺大專和社會人士敞開國際永續大門，修課的學生可獲通識課2學分和中英雙語結業證書；社會人士則可取得永續微學程結訓證書。
臺師大提到，微學程是指用較少的時間與學分，讓學生有系統地學習跨領域的知識和技能，所須修習的學分數或課程數比一般學分學程少，常用於跨領域課程或培養第二專長。社會人士取得微學程結訓證書，可以列在履歷上或提供就職公司參考，展現自己在相關領域上的知識或能力。
臺師大說明，該校為雙語標竿大學，近日獲教育部加碼補助學生出國學習經費，學校也鼓勵大學部開設全英語學程的學系帶學生出國進修交流，例如物理系新設的國際班，於寒假期間開設「海外實習」課程，將帶學生到日本九州大學與新加坡國立大學參訪；表演藝術研究所則將帶領學生前往澳洲布里斯本與阿德雷德展演和觀摩國際節慶營運。
另外，臺師大也鼓勵學生善用寒假期間深化專業實習，例如復健諮商與高齡福祉研究所開設「復健諮商實習」，提供320小時的實習機會；臺灣史研究所開設「專業實習（二）」課程，將教學現場拉至國家鐵道博物館籌備處與苗栗火車頭園區。
臺師大指出，除了校內正式課程，學校已建立成熟的彈性多元自主學習機制，學生於寒暑假期間赴海外修課，經事前申請核准後，返國即可辦理學分採計；即使未出國，也可修習Coursera、Udacity、edX等國際線上課程，最高採計通識4學分，以培養學生自主學習能力。
臺師大寒假推出「國際永續冬季學院」，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來臺授課，開放臺大系統跨校修讀及全臺社會人士參與，打造寒假不中斷的國際永續學習平台。（臺師大提供）
臺師大寒假推出「國際永續冬季學院」，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來臺授課，開放臺大系統跨校修讀及全臺社會人士參與，即日起歡迎報名。（臺師大提供）
