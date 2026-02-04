臺師大青年學者講座與新宿舍雙軌 向頂尖學者招手

臺師大公館校區教師宿舍整體空間舒適，營造貼近國際生活習慣、溫馨舒適的居住氛圍，也有助外籍教師快速融入校園與在地生活。 (臺師大提供)

臺師大近日完成公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍，提供新進教師「拎包即可入住」的安心居所，更藉此強化延攬與留任國際優秀學者。(臺師大提供)

首位「師大青年學者」物理系助理教授古煥宇(臺師大提供)

國立臺灣師範大學持續深化國際攬才與育才，從學術發展支持到生活安頓配套雙管齊下，在2025年正式推動「師大青年學者講座」，提供具潛力青年教師為期三年的研究補助，每位獲選學者最高可獲新臺幣150萬元研究經費，作為銜接教育部玉山青年學者計畫的關鍵支持機制，協助青年學者穩定深耕研究、拓展國際連結，同時配合公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍，提供「拎包即可入住」的安心居所，成為推動國際攬才與留才政策的重要基礎建設。

「師大青年學者講座」上路後遴選出首位「師大青年學者」，由物理系助理教授古煥宇獲得最高額度補助。古煥宇曾任職於維也納大學與奧地利科學院博士後研究員，並赴日本進行訪問研究，研究專長為量子資訊理論。透過講座支持，其研究團隊已有效擴大國際交流規模，促成與日本RIKEN、韓國KAIST及美國威斯康辛大學麥迪遜分校等頂尖研究機構的合作，讓學生能及早參與國際研究與論文發表，具體展現青年學者講座扶植國際潛力學術人才的成效。

除學術支持外，臺師大亦同步強化生活支持配套，回應國際學者與新進教師初到任教時的實際需求。學校近日完成公館校區教師宿舍整修工程，設有電梯，規劃50戶住宅單元，包含2戶無障礙房型，並提供8坪、15.6坪及18坪等不同房型選擇。教師宿舍預計於3月1日開放入住，申請對象為112年2月1日至115年2月1日期間到職的新進教師。

臺師大表示，在制度穩健推動下，「師大青年學者講座」也啟動新一輪申請作業，收到來自物理系、地科系及資工系等4位教師申請，目前正進入審查階段，預計2026年陸續核定補助，持續擴大青年學者支持效益，為臺師大學術能量與人才傳承奠定長期基礎。