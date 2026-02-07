臺師大、臺大浯友會於金鼎國小辦理金門在地文化探索營

國立臺灣師範大學離島同鄉校友會返鄉服務隊自2004年暑假起投入返鄉服務，秉持「飲水思源、貢獻所學」精神，持續以大學生所學回饋地方。近年團隊將營隊主軸更聚焦「在地文化深耕」，盼透過體驗式課程引導學童認識家鄉、建立文化認同。

今年服務隊延續在地文化方向，並再度攜手國立臺灣大學浯友會，共同組成跨校聯合返鄉服務隊，於金鼎國小辦理「浯樂不作—金門在地文化探索營」，以多元課程帶領孩子從故事、語言、自然與節慶切入，讓傳統文化用更貼近生活的方式被理解與延續。

營隊首日以「落番文化」為核心，透過RPG闖關形式的「潮聲裡的信：一封跨海而來的金門記憶」，引導學童認識先民下南洋的歷程與時代背景；並安排潮間帶生態與離島奇岩等課程，讓孩子從自然環境認識金門的地景與物種特色。第二天推出本屆新創主題課程「邀咱來講金門話」，以「巴刹（市場）」情境帶入金門話詞彙與生活連結，協助學童理解語言背後的文化脈絡；同時延續花磚課程「老屋藏祕—一起來聽花磚說故事」，引導孩子認識花磚保存意義，並完成融入花磚元素的燈籠創作。最後一天則以「浯島博樂記—金門中秋文化體驗」帶領學童認識博餅文化，透過實作體驗理解彩名意涵與節慶傳統。

營隊總籌洪庭蕾表示，希望孩子能在活動中更深入認識家鄉文化，從在地出發培養更寬廣的視野與永續觀念。團隊成員、金鼎國小校友翁勝宏也分享，回到熟悉的校園辦理營隊格外親切，能以籌辦者身分回饋母校，並陪伴在地孩子重新看見家鄉文化的價值，是一段難得的學習與成長。

活動結束後，團隊也訪談參與學童，不少孩子表示「能在營隊學在地文化很特別」。金鼎國小生訓組組長蔡雅淳肯定學生在課程中的投入與學習熱情，並表示看見孩子在活動中開心參與、主動提問，對返鄉服務隊進校園推動文化課程表達感謝。

撰文、攝影／國立臺灣師範大學