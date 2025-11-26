臺德共譜音樂新篇章 《Klangbrücke‧樂聚》音樂會12/1衛武營登場
首度來臺的默克德意志愛樂樂團(DPM)與高雄市交響樂團(KSO)攜手合作，推出《Klangbrücke‧樂聚》音樂會，將於12月1日在衛武營音樂廳精彩獻演。音樂會由德籍指揮高登斯．比耶里與臺灣指揮家吳曜宇接力執棒，呈現兼具本土情感與世界經典的音樂饗宴。
高雄市長陳其邁表示，高雄是一座兼具創新實力與文化底蘊的城市，此次與默克德意志愛樂樂團的跨國音樂交流，不僅提升高雄在國際舞台的能見度，也讓市民能近距離體驗世界級音樂盛宴，彰顯高雄兼具產業與文化的多元城市面貌。
《Klangbrücke‧樂聚》音樂會透過音樂跨越地域與文化藩籬，象徵高雄以藝術連結世界，展現深厚且多元的城市文化能量，也為城市文化交流寫下新里程。演出由江文也《台灣舞曲》揭開序幕，融匯臺灣民間旋律與西方管弦語法，展現出濃郁島嶼風情；隨後演繹貝多芬第五號、第七號交響曲。最終以蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》作結，將臺灣的人文精神與世界經典樂章交織，呈現高雄深厚的文化底蘊與國際藝術實力。
