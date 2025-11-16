臺德文化交流再添新頁 高市圖與德國國家圖書館流亡檔案館簽MOU
為深化與世界各國圖書館及文化機構的連結，掌握國際圖資趨勢與新知，增進國際文化交流以嘉惠高雄市民，高雄市立圖書館於今(十六)日與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933-1945）正式簽署合作協議；簽署儀式由德國書業和平獎得主-流亡作家廖亦武的演出揭開序幕，高雄市立圖書館館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus共同簽署，並邀請前德國駐日大使Dr. Volker Stanzel及前臺灣駐法大使呂慶龍擔任見證人，為臺德文化交流寫下嶄新篇章。(見圖)
高市府文化局王文翠局長表示，台灣和德國皆是重視人權、言論自由的國家，德國國家圖書館流亡檔案館成立於一九四八年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻，並透過策展、出版及數位化推廣跨國對話被世人看見。這項合作不僅是臺德文化交流的新篇章，更代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結。期盼未來雙方能在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流，讓圖書館成為跨國文化理解的重要樞紐。
高雄市立圖書館李金鴦館長指出，今年高雄城市書展以移動為主題，是象徵著我們思想跟文化能夠跨越邊界的力量，高市圖希望藉由書籍、講座跟策展，回顧人類生命中遷徙流離的經歷；這次簽署不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋樑。從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。
德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus提到，這次合作對雙方皆具重要意義，首次來到臺灣，深感榮幸並期待未來能開展更多交流與計畫；這次簽署的合作內容範圍廣泛且面向多元，雙方在多項主題上均展現高度興趣。未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，針對不同主題制訂相應的推動方針，持續深化專業合作，讓文化資源與研究成果得以跨國共享。
高雄市立圖書館說明，為紀念這歷史性時刻，高市圖特別將二○二五高雄城市書展第二日訂為「德國日」，除簽署儀式外，Asmus館長並以專題講座分享流亡檔案館的創立初衷與推展成果；前德國駐日大使Stanzel亦以「大使的移動人生」為題發表演講，深刻呼應本屆書展「移動」主題。
高市圖補充，高市圖與德國聯邦前東德獨裁政權人權事務處理基金會、伊莉莎白凱斯曼基金會及高雄市立歷史博物館合作推出《被竊走的孩子-世界兒童人權特展》，透過真實歷史與當代案例，探討不同國家在暴力、政治脅迫與戰爭下兒童人權的挑戰，期盼引發社會更深層的關注與思考。今至十一月卅日，誠摯邀請全國民眾蒞臨二○二五高雄城市書展，一同感受「邊界之外，海港之內」的閱讀移動人生，讓書展成為連結世界、啟發思想的文化旅程。
