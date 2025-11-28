臺德簽署農村發展合作共同意向宣言（JDI） 永續農業國際合作新典範

▲臺德簽署農村發展合作共同意向宣言，圖左駐德國代表處大使Gu Yueh-sheng谷瑞生、圖右德國大使Karsten Tietz狄嘉信。

【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署與德國聯邦農糧局於今（28）日正式簽署「臺德國際農村發展合作共同意向宣言」（JDI），持續深化臺德農村永續發展脈絡，開創雙邊永續農村合作新典範，農業部杜文珍次長亦出席典禮，見證雙方簽署共同意向宣言。

臺德簽署JDI深度合作開創新局

農村水保署與德國聯邦農糧局推動多年的交流合作，於今日正式舉行「2025 臺德國際農村發展論壇暨合作共同意向宣言（JDI）簽署儀式」。儀式中，我國駐德國代表處大使 Gu Ruey-sheng (谷瑞生) 及德國在台協會大使 Karsten Tietz (狄嘉信) 代表雙邊大使率先簽署，確立臺德在永續農村發展領域的深度合作，共同應對快速國際情勢變遷下農村轉型與創新的挑戰。儀式期間，農業部杜文珍次長特別說明，臺德兩國各自具有不同農業技術與農村特色，透過兩國交流分享各自優勢，互相學習並共同進步，以 JDI 作為起點，一起實踐農村永續發展目標，為雙方人民創造更優質的生活環境 。

▲大合照

匯聚雙邊經驗，聚焦永續創新主題

德國在農村發展、有機農業及農村小型經濟領域具有世界領先經驗，臺灣則積極推動農村再生，雙方自2018年以來相互積極推動經驗分享與人員交流，本次論壇主題聚焦於「永續發展下的農村創新與挑戰」及「從臺灣到德國的農村故事」，顯示兩國皆體認到在全球能源安全與糧食安全議題日趨嚴峻的背景下，國際間的合作更顯重要。透過本次 JDI 的簽署，將建立更穩固的合作平臺，進一步推動雙邊農業技術與農村治理的新世代。

鎖定四大合作領域，共同提升農村韌性

本次「2025 臺德國際農村發展論壇」涵蓋的合作範圍，將著重於農村地區的創新策略、青年回鄉、綠色照顧與農村(微)小型經濟等領域。未來臺德雙方將持續透過共同辦理討論會、專家工作坊、以及教育訓練等具體合作項目，以科學研究和技術創新為基礎，共同提升在永續農業與農村韌性發展的應變能力，共創臺德雙邊更安全、更具活力的永續農村生態地景。（照片記者謝雅情翻攝）