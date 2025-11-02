臺捷影像合作創舉 蔡明亮《行者》新作〈夜行〉伊赫拉瓦影展世界首映
【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部駐捷克代表處文化組攜手布拉格表演藝術學院電影電視學院（FAMU）與伊赫拉瓦國際紀錄片影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival），並串聯公共電視，共同推動臺捷影像交流新篇章。國際知名導演蔡明亮率領演員李康生與亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）親赴捷克，帶領FAMU學生劇組完成《行者》系列新作〈夜行〉（Night Journey），並於昨（1）日在伊赫拉瓦影展舉行世界首映，展現臺灣影視創作於歐洲影展舞台的能量與文化影響力。
文化部表示，本計畫結合駐外文化單位、公共電視、在地影展平台及指標性電影學院等4方資源，實踐「創作實踐—教育訓練—國際展映」的合作模式，深化臺捷雙邊影視文化交流。透過影像共製實務與國際影展首映，突顯臺灣導演於當代影壇的文化引領角色與創作實力，具體展現我國文化輸出多元面向。
蔡明亮繼去年於伊赫拉瓦影展獲頒「世界電影貢獻獎」（Contribution to World Cinema Award）後，今年再度受邀，以其極具個人風格的靜觀美學作品《行者》系列重返捷克。影展期間放映〈無色〉、〈金剛經〉、〈行在水上〉及〈無無眠〉等4部系列短片，以及舉辦座談活動，作為新作首映的暖場活動，並於閉幕式推出《行者》系列新作〈夜行〉，展示臺灣電影大師最新創作成果。
本次拍攝計畫由蔡明亮親自指導，帶領FAMU學生劇組於影展前一周展開創作流程，蔡明亮與學生深入伊赫拉瓦進行場景觀察與拍攝籌備，捕捉當地清晨與夜間的獨特自然氛圍，凝視城市靜謐節奏。拍攝結束後，團隊返回布拉格FAMU工作室展開後期製作，學生全程參與剪接、聲音設計與調光等技術流程，並於校內舉行閉門試映交流，展現導師制教學與創作相結合的成果。
值得一提的是，學生劇組中亦有多位就讀FAMU的臺灣留學生獲選加入，擔任副導演、攝影助理與劇照師等角色。駐捷克文化組指出，這類國際共製專案展現我國影視產業創作實力，也實質促進我國留學生於捷克在地產學場域中發揮所長，深化文化交流與人才培育效益。
FAMU副院長Vít Schmarc表示，「能與蔡明亮、李康生同行，是所有電影學生夢寐以求的機會。很高興此計畫在當前地緣政治脈絡中，進一步促進捷克與臺灣文化對話與實質合作」。
〈夜行〉於11月1日伊赫拉瓦影展閉幕式前壓軸登場，首映場座無虛席，映後舉辦創作對談與交流活動，獲得現場觀眾熱烈迴響。蔡明亮表示，「這次與FAMU的合作是一段如夢般的旅程。每到一個城市，我都用極慢的速度去感受那個地方的氣味與節奏，伊赫拉瓦是我拍過最靜的城市之一，夜晚的迷霧與沉睡的街道，讓我更深刻地看到這個城市的靈魂，這也是我將這部《行者》命名為〈夜行〉的原因」。
