臺文館推出旅行文學展 展出近百部旅行文學作品

帶領讀者一同去旅行，臺灣文學館推出「字遊、自在：旅行文學展」，展出近百件的旅行文學作品，分享作者豐富的創作歷程。

國立臺灣文學館即日起推出「字遊．自在：旅行文學展」，展出橫跨數百年的臺灣旅行文學樣貌，精選近百部旅行文學作品展出，臺文館館長陳瑩芳表示，透過作家筆下旅行書寫的整理，可以重新檢視百年來有關於移動、旅遊到異國文化衝擊的諸多歷程。

開幕式中也特別邀請「女子山海」的作家張卉君分享他的創作心路歷程。

廣告 廣告

現場展出文物包括有作家旅行文稿、紀念物等，另外為增加展覽互動，在各展區也設置了套版印章，如同旅行中沿途蒐集的戳章，讓參觀者也能在此累積不同的紀念足跡。