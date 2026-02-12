臺文館推廣臺語繪本 穿越時空遇見文學少女

記者黃朝琴／綜合報導

國立臺灣文學館推廣臺語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，帶領讀者穿越時空遇見文學少女；繪本以史料為基礎，由曾創作「艋舺少女記事」及藝術展演的林安狗（本名林安琪）撰寫文本；插畫則邀請以「神奇漢藥房」甫獲2025金鼎獎肯定的陳芊榕繪製。

臺語版繪本內頁另附QR Code，可掃描聆聽臺語配音，讓閱讀結合聲音體驗，實踐文學與母語的多重感官接觸。

文化部政務次長李靜慧表示，這套書特別在黃鳳姿當年處女作「七娘媽生」印刷日（1940年2月12日）及世界母語日前夕發表，可說別具意義，不僅響應國家語言政策，更讓母語教育在親子共讀中扎根。

李靜慧表示，今年文化幣政策邁入新里程碑，已延伸至13歲族群，她誠摯邀請青年使用文化幣購買這套好書，拓展藝文視野；文化部未來也將持續培養優秀的繪本人才，讓臺灣的創作故事不只陪伴在地孩子成長，更能邁向國際舞台。

臺文館長陳瑩芳致詞表示，臺文館自2015年起開始編纂出版「臺灣兒童文學叢書」，今年轉型企劃「作家故事系列」，首部作品即以「文學少女」黃鳳姿為開端，同時推出臺、華語兩種版本，「這是臺文館獻給孩子的跨越時空禮物，讓他們遇見曾以筆尖點亮臺灣色彩的文學先行者，透過圖文走進歷史，認識作家的生命軌跡與創作初心」。

國立臺灣文學館推出作家黃鳳姿作品改編「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」華語、臺語繪本。（文化部提供）