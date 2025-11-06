臺文館新書《掛蚊帳的夜晚》 分享文學基地的故事

新元久曾於1940年代入住臺灣文學基地，是第一代的原住戶。（國立臺灣文學館提供）

國立臺灣文學館舉辦華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》新書發表。（國立臺灣文學館提供）

文化部所屬國立臺灣文學館出版華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》，以臺灣文學基地原住戶新元久先生為主角進行創作，介紹日治時期居住在台灣文學基地生活的住戶，從他的生命經驗回望臺灣文學基地及週邊的故事。

國立臺灣文學館在文化部支持下，以臺灣文學基地的歷史發展及保存過程為發想，出版華、台語雙繪本《樹可能記得》，並獲2025年義大利波隆那兒童書展插畫展入選，今年再度與創作者Ballboss周宜賢合作，出版華、台語雙繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》，將時間拉到二次大戰前，聚焦當時在臺灣文學基地生活的住戶與其生活。

廣告 廣告

文化部次長李靜慧表示，《掛蚊帳的夜晚》這本繪本的誕生，也是一次文化記憶與語言傳承的延續，透過「原住戶的故事」，讓這座曾見證時代更迭的老屋，訴說屬於臺灣的故事，書中描述的許多生活樣態，也更靠近父母訴說的昔日回憶。

繪本主角原型新元久先生1931年出生於臺南州麻豆明治製糖社宅，童年在甘蔗園與糖香中成長，戰後返日的新元久，進入「明治製菓株式會社」工作，是經典零食「蘑菇山」的開發者，對臺灣情緣深厚，認同這裡是他的「故鄉」，這次成為書本主角，他深感榮幸。

繪本創作者Ballboss表示，此次創作先進行了訪談，並從新元久所提供的珍貴材料，以及再翻找大量史料、照片中形塑當時的臺灣。從嘉南平原的甘蔗田、摩登臺北的百貨店，到縱貫鐵路的旅行、阿里山上的小學遠足、臺灣同學，還有崇拜的嘉農棒球選手，以及臺灣家庭為防蚊，在夜晚入睡前必掛上的蚊帳等等細節，創作出的故事裡新元久回到了家，臺灣文學基地也找到了前身的記憶。

廣告 廣告

臺文館表示，配合新書出版，臺文館策劃北部、南部共5場推廣活動，其中也安排了3場台語專場，透過繪本故事與民眾對話。教育電臺曾鈺羢臺北採訪報導