臺文館與北市聯醫攜手簽署合作備忘錄 以文學為橋樑推動博物館處方箋

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館致力開發「臺灣文學處方箋」，26日於臺北據點──臺灣文學基地與臺北市立聯合醫院簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手合作，結合文學與健康領域，為社會大眾創造更具意義的文化及健康福祉。簽署儀式由國立臺灣文學館陳瑩芳館長、臺北市立聯合醫院副總院長王懋哲代表雙方機關，臺文館臺北分館黃蘭燕主任、北市聯醫失智症中心劉建良主任、梁穎瀧組長等共同見證。簽署儀式上，雙方代表就未來合作方向進行了深入交流，並共同期許文學與健康的結合能為社會帶來更多正面的影響。

臺文館長期關注文學跨域與療癒議題，此前已與北市聯醫展開多項合作，包含臺灣文學基地經北市聯醫培訓，自2024年起加入失智友善認證場所，而甫於上月出版的《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，更自企畫階段即有聯醫參與。此次MOU簽署，標誌著臺灣文學館與北市聯醫持續且深入地合作，特別是以文化力量注入醫療、長照領域，臺文館將以文學為橋樑，與北市聯醫共同開發有助於病患與大眾心理健康的活動與項目，在照護、醫療現場上發揮積極的作用。

臺文館陳瑩芳館長致詞時強調，臺文館秉持「讓文學走進生活」的理念，以文學的溫度與書寫的作用，為病患提供情感的出口，為醫療環境增添人文關懷。「透過文字的共振，讓博物館和醫院產生連結，讓文學的力量為更多病患、照顧者及社會大眾提供身心靈的支持。」期待並許諾與北市聯醫創造更多真實且深刻的陪伴，以文學增強社會大眾的心理韌性。

北市聯醫王懋哲副總院長則表示，臺灣面臨超高齡化及少子化困境，現在及未來世代須承擔更多長照責任。而聯合醫院自2019年起推動社會處方箋，不僅針對病患，也鼓勵家屬帶著病患走出醫院，轉換場景、改變心情。王副總院長預測，非藥物處方的需求將會持續擴大，因此展望未來更多合作，「共同接住並支援身心俱疲的人們」，共同發揮社會影響力。

在簽署儀式後雙方也互贈禮物，象徵著彼此的合作精神與友好關係。北市聯醫為鼓勵大家用筆記錄，特別挑選筆記本，搭配各院區失智患者的藝術創作，強調本次合作溫暖且不可複製的初衷。而臺文館致贈轉譯自臺灣新文學之父賴和作品的延伸商品「驟雨 自動摺疊傘」、轉譯自翁鬧等4位作家作品的「文學咖」，象徵臺文館對社會公益與照護行動的支持與投入，也期許今天的合作，能為驟雨中的你我撐傘，紓解壓力並帶來喘息的咖啡時間。

而今簽署合作備忘錄，不僅是兩機構正式建立合作關係的開始，也是臺灣文學館投入博物館處方箋、深化文學與健康領域跨域合作的重要一步。包含以《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》為基礎推出的系列工作坊，將自本週末起登場。未來，雙方將開發更多跨域方案，深入探索文學對於人類身心健康的積極影響，並希望能夠為大眾帶來更多具有正向力量的活動與項目。歡迎持續關注臺灣文學館臺北分館官網及粉絲專頁。

《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》系列工作坊

場次一（臨床心理師專場）

主題：實踐照顧者議題的敘事治療

時間：11月30日（六）09:30-16:30

講師：黃素菲、黃正旭

（臺北市臨床心理師公會共同合辦）

場次二

主題：超越傳統框架：第一線的文學療癒與書寫陪伴

時間：12月7日（六）09:30-16:30

講師：黃素菲、黃正旭