臺文館迎新年 元旦起推出系列活動

1月1日至2月22日期間，歡迎到臺文館服務臺索取「好運加馬—解謎闖關」闖關單， 一起參觀展覽找好運！

迎新年，臺灣文學館從1月1日起至2月22日推出系列活動，包括「馬到福來－拍照打卡／寫吉祥話送春聯」，民眾與館內建築合照打卡，或於大廳留言，即可獲得限量小春聯！「好運加『馬』－解謎闖關」，闖關完成後即可至服務臺兌換精美小禮。

另外於１月3日邀請來台駐村、翻譯《臺灣漫遊錄》的韓文譯者金依莎，與原作者楊双子及韓國同志文學作家瑞張元，對談及分享兩地同志文學的書寫與閱讀經驗。