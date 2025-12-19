臺文館「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」登場 作家喬伊斯創作筆記及多項珍貴文物首度來臺亮相
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館（19）日舉辦年度國際大展「愛・愛爾蘭－島至島的文學之愛展」開幕式，展出包含借自蘇黎世喬伊斯基金會的珍貴文物及愛爾蘭國家圖書館、紐約公共圖書館授權複製的多項精彩的手稿、劇照等。文化部常務次長徐宜君、國立臺灣文學館館長陳瑩芳、前駐愛爾蘭大使楊子葆、臺灣愛爾蘭研究學會理事長謝志賢、實踐大學應用外語系副教授謝文珊、中山大學外文系副教授賴怡芃、作家鄭順聰、曹馭博、李勤岸、《都柏林人》台語版譯者劉盈成等共同為展覽揭開序幕。
開幕式由臺灣愛爾蘭音樂推廣中心兩位音樂家林世唐、陳祺欣以愛爾蘭民謠豎琴演奏展開序幕，並安排《都柏林人》（Dubliners）台語版譯者劉盈成朗讀其中的〈兩位好漢〉（Two Gallants）片段。《都柏林人》是喬伊斯（James Joyce）的代表作之一，透過現場朗讀與解說，島與島的對話意味相當濃厚。
文化部常務次長徐宜君表示，文學是最具穿透力、也最能觸動人心的文化媒介，臺文館積極引介國際文學、深化文化交流，繼捷克文學展後，此次愛爾蘭文學特展再次促進臺灣與世界的文化交流與對話，臺灣與愛爾蘭同為島嶼社會，地理距離雖遙遠，卻在殖民歷史、文化認同與語言處境上展現深刻共鳴。本次展覽透過王爾德、葉慈、喬伊斯等作家的作品，呈現愛爾蘭如何將歷史創傷轉化為世界級文學能量，並與臺灣的歷史經驗形成對話，不僅是文學回顧，更是一場國家歷史與文化精神的相互映照，文化部未來將持續支持臺文館在文學研究、國際合作及青年閱讀推廣上的發展，也期許臺、愛交流以此為起點，有更多深度的合作。
國立臺灣文學館館長陳瑩芳表示，本次愛爾蘭文學特展的構想其實早在COVID-19疫情前即已醞釀，雖因疫情延宕，但終於在文化部黑潮計畫支持下順利實現。過去對愛爾蘭文學的認知，多是描寫在殖民統治與教會限制下的窮苦生活，以及對獨立自治的渴望，但這座詩意與痛苦交織的島嶼，推動文學與想像力發展的，皆出自於愛，以文學訴說「家國之愛、鄉愁之情、語言之根、戀人之痛」的多重樣貌。
陳瑩芳指出，展覽呈現愛爾蘭文學跨越百年的發展歷程，包括其在身份認同、語言復興與文化建構上的深遠影響。同為海島的臺灣，也一樣擁有以文字記錄情感，以文學探索身分、進行社會倡議的文化傳統。因此期盼藉由這次的展覽，將許多民眾熟知的作家王爾德（Oscar Wilde）、蕭伯納（George Bernard Shaw）、葉慈、喬伊斯、貝克特（Samuel Beckett）等，歷經語言失落與殖民統治的愛爾蘭文學發展及獨特的文學樣貌介紹給臺灣觀眾。當愛爾蘭文學的優美詞句在這片土地響起，或許臺灣讀者能感受到熟悉的脈動，從他人的經驗，看見自己的身影。她同時感謝駐外代表處、三一學院翻譯中心及多位學者的協助，讓展覽內容更加完整。此次展覽克服重重借展困難，珍貴文物來自瑞士、愛爾蘭與美國紐約公共圖書館，為相關文物首次在臺灣展出，意義非凡
前駐愛爾蘭大使楊子葆對本次愛爾蘭文學展順利呈現深受感動，並感謝文化部、臺文館及所有策展與協力單位的支持，讓重要的國際文學交流得以實現。楊子葆表示，愛爾蘭文學與臺灣在歷史經驗、文化情感與語言幽默上展現高度共鳴，展覽呈現的是亞洲觀眾相對陌生卻深具意義的文學與歷史視角，透過音樂、文學與歷史的交織，觀眾能感受到愛爾蘭如何將悲傷與創傷轉化為文化能量，與臺灣經驗形成深刻對照。邀請更多國內外人士，走進臺文館欣賞展覽，讓這場跨越一萬公里的文學對話被更多人看見。
臺灣愛爾蘭研究學會理事長，也是此次展覽的學術策展者謝志賢表示，愛爾蘭文學雖非臺灣主流議題，卻在殖民經驗、歷史記憶與文化認同等核心面向上，始終是世界文學中極具意義的傳統。愛爾蘭這個國家雖小，大師很多，人口雖小，創作很多，從葉慈、喬伊斯、辛（Edmund John Millington Synge）、貝克特到當代作家托賓（Colm Tóibín）、魯尼（Sally Rooney），愛爾蘭文學在小國與邊緣語言的處境中發展出深刻而獨特的創作能量，與臺灣文學經驗形成重要對話。此次展覽不僅介紹作家與作品，更希望引導觀眾理解文學如何在歷史與政治張力中生成，並將愛爾蘭文學視為可與自身經驗相互對照、持續思考的文學傳統。
來自英國曼徹斯特的愛爾蘭詩人暨學者麥卡利夫（John McAuliffe），此次參與當代詩人的策展。他雖未親自到場，也透過預錄影片向臺文館的與會者致意。麥卡利夫表示，2024 年首度訪臺期間，透過朗讀、講座與座談，深刻感受到臺灣文學界對詩、翻譯與多語文化的重視。他指出，臺灣與愛爾蘭同為島嶼社會，在歷史處境、語言意識與文化認同上展現高度共鳴。麥卡利夫肯定國立臺灣文學館以「親緣、愛與熱情」策劃本次愛爾蘭文學展，呈現文學如何深植於日常生活之中。因此，此次展覽不僅展出希尼（Seamus Heaney）等經典詩人作品，也引介當代女性詩人的創作，象徵愛爾蘭與臺灣之間跨越海洋與世代的文學連結。
愛爾蘭除以豐富的文學與思想傳統、獨特的歷史記憶與文化活力，在世界文學中佔有一席之地外，對臺灣的社會行動與文壇也有重要影響，如林獻堂的臺灣議會設置請願，即參考愛爾蘭經驗，而白先勇亦受到喬伊斯《都柏林人》啟發，他筆下的《臺北人》便是一部屬於臺灣的現代哀歌，凝視時代變遷下的個體命運，讓愛與失落成為歷史的側寫者；詩人楊牧翻譯葉慈詩作；學者吳潛誠則率先投入研究，以愛爾蘭為本土文化建構與語言復興的借鏡。
本次展覽展出多項珍貴文物，包括蘇黎世喬伊斯基金會所提供，首度來臺亮相的喬伊斯最後一部長篇小說的《芬尼根的守靈夜》（Finnegans Wake）創作筆記、寫給兒子的明信片、寫給孫子的信件〈哥本哈根的貓〉（The Cats of Copenhagen）、出版《尤利西斯》（Ulysses）的法國莎士比亞書店創辦人希爾薇雅・畢奇（Sylvia Beach）與喬伊斯往來信件，以及喬伊斯曾使用的小手提箱與手杖；愛爾蘭國家圖書館提供授權複製的蓋爾語資料與奚尼手稿，還有紐約公共圖書館提供授權複製葉慈手稿及貝克特劇照等。
「愛・愛爾蘭－島至島的文學之愛」呈現愛爾蘭文學從傳統到現代的發展脈絡，並強調「愛」在文學創作中的核心角色，透過手稿、信件、劇照及珍貴文物，並以聲音、互動設計、動畫及沈浸式影像來引導觀眾得以感受作家的創作過程與思想脈動。同時，展覽特別以愛爾蘭與臺灣兩個海島文化的歷史與語言經驗對照，讓觀眾思考文學、身份與文化認同的關聯。即日起至明（115）年3月8日，於臺文館一樓展覽室D展出，歡迎民眾前往參觀。
特展推廣活動也將陸續登場，前駐愛爾蘭大使楊子葆將於12月20日（六）14:00至16:00分享「現代文學之都：都柏林－大使偕行的愛爾蘭文化之旅」，地點為一樓文學沙龍，歡迎有興趣的民眾前往參與。
