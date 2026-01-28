臺文館「文學書區」 2/3台北書展登場

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣文學館攜手九歌出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社共同推出「文學書區」，將於2月3至8日在「2026台北國際書展」登場，策劃專題導覽、短講、文學選品等精采內容，邀請民眾在書海及知識中遨遊。

「2026台北國際書展」今年邁入第34屆，由文化部主辦、「台北書展基金會承辦」，泰國擔任主題國，以「閱讀泰精彩」為主題，推出7大主題館、8大書區、7大活動區，打造融合閱讀、文化與科技的全感官盛宴，一躍飛向書頁字句形成異世界，其中，臺文館攜手多家書店及出版社，以「字遊，自在」為主題，共同呈現旅行書寫的多元面向，在書展內展現動靜皆宜的文學空間。

其中，「專題展覽」聚焦在臺灣旅行書寫的文學作品，帶領讀者從作品出發，重溫過去百年的移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊，感受只有文學才能描繪的風景。「精彩短講」有超過52位以上的作家與藝文工作者，分享關於旅行、寫作、旅途風景、內在療癒、跨國對話，甚至AI想像旅程的文學世界，還有國際文學翻譯交流的對談。「文學選品」則為現場販售濃濃旅行味的文學小物，包含，新色（黃色）登場的小書包、提袋、T恤、徽章、野餐墊、行李箱束帶等。

此外，今年還推出「文學書區跨展位優惠方案」，在文學書區各展位現金消費滿388元，即可至服務臺兌換精美行李吊牌1份；消費滿888元再加贈旅行福袋1份，內容包含各出版社與臺文館提供的精美禮品，隨機發送。

