臺文館「文學館家族」迎新！ 嘉義、桃園文學館正式加入，共推文學深耕在地

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館（下稱臺文館）17日於「臺灣文學糧倉」舉辦本年度第二場「文學館家族館際交流會議」，將近20間文學館舍代表出席，會議主題聚焦於博物館的社會責任實踐，特別針對高齡社會的關懷議題進行深入探討，同時迎接新夥伴：嘉義文學館與桃園文學館，文學館家族正式邁入40間館所。

會議首先由臺文館陳瑩芳館長致歡迎詞，強調臺文館搭建「文學館家族」平台，串聯全國文學館舍成為彼此合作夥伴，協力共同「增能、培力、共創、共享」之初衷。她表示，今年也是文學館家族成長的豐收年，7月有清華大學的王默人周安儀文學館加入，此次則再添嘉義文學館和桃園文學館兩名生力軍，將可為文學推廣注入嶄新活力。結盟儀式由陳瑩芳館長致贈建築彩繪畫作，嘉義市文化局圖資科王詠紳科長、桃園市政府文化局文化發展科胡心慈科長分別代表接受，象徵兩館正式成為文學館家族成員。

本次會議核心聚焦於文學如何走進生活、關懷社會。以臺文館本年度結合文學、醫療、心理、照護及民間出版的文學處方箋成果——《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》為核心，上午邀請醫師作家吳妮民，以主編本套書的身分和經驗，從日治時期的醫師書寫與社會互動進展到現代醫事書寫的角度，帶領與會者探討文學在社會行動與支持療癒力量。之後則由作家夏夏接棒，結合自身多年擔任父親照護者的歷程，分享自身從疲憊到瀕臨崩潰的照顧時光，至事後回顧這段經驗，意外圓滿兒時盼獨佔父親之愛的缺憾，示例文學如何增強心理韌性並提供抒發管道。兩場演講皆緊扣時代脈動，回應邁向超高齡社會的需求，展現文學館實踐公共性與社會責任的核心價值。

下午安排「臺灣文學糧倉」空間導覽，並由嘉義、桃園文學館從在地文學脈絡梳理，介紹其館舍經營、營運方向及策展內容，邀請大家能至這兩所新成立的館舍參訪。隨後的家族成員交流環節，由臺文館分享典藏開放資料、行動展，以及文學館家族串連計畫及家族藏品轉譯之成果。席間多位館舍代表提出詢問，討論眼球「過勞時代」如何吸引民眾踏入文學館並參與活動，家族夥伴不吝分享目標客群鎖定、持續深耕館藏特色內容及網路媒體宣傳的「鋩角」等實務面向，深度討論當代文學館舍營運工作所面臨的挑戰，並激發更多跨館合作的火花。

文學館家族會議自2015年持續辦理至今，一方面強化家族館舍的情誼與連結，也期待透過多元管道將文學知識轉化為貼近大眾生活的內容，讓「生活處處是文學」的理念在全臺各地持續深耕，共同擘劃臺灣文學推廣的嶄新藍圖。