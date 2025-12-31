臺文館2026新春活動 臺南、臺北兩地開跑

記者劉昕翊／綜合報導

駿馬奔騰迎新春，國立臺灣文學館自明（1）日起，陸續在臺南的臺文館、臺北的臺灣文學基地推出一系列新春活動，設計拍照打卡、送春聯、解謎活動及臺語導覽等豐富內容，邀請民眾一同共襄盛舉，歡喜迎新年。

臺文館表示，臺南本館明日起至2月22日率先開跑系列活動「馬到福來－拍照打卡／寫吉祥話送春聯」，邀請民眾與館內建築合照打卡，或於大廳留言卡寫下馬年吉祥話，即可獲得限量小春聯；「好運加『馬』－解謎闖關」，到服務臺索取闖關單，前往展場尋找答案，完成後即可至服務臺兌換精美小禮。另2月18至22日期間，除有春節限定活動「馬躍書林－藏書票DIY」，更加碼推出限量福袋，每日前50名完成任務者，就能將明信片、貼紙、壓克力鑰匙圈等多重好禮帶回家。

另外，臺文館的臺北據點「臺灣文學基地」，則選於2月21日世界母語日，推出「這馬作伙講臺語」系列活動，攜手雲門教室，結合臺語生態導覽與繪本導讀，推出身體工作坊；並於2月21日及28日舉辦2場母語說故事活動，2月21至3月1日則推出多場臺語導覽；各場臺語活動配合「培訓臺語家庭計畫」集點活動，邀請親子走進臺文基地，在閱讀、導覽與肢體體驗中，作伙講臺語、動身體、看書趣。

此外，臺文館指出，春節連假2月16、17日（除夕、初一）休館，其餘時間皆正常開放，餘更多春節活動內容，歡迎民眾關注臺文館與臺文基地臉書專頁。

1月1至2月22日期間，歡迎民眾前往臺文館服務臺索取「好運加馬－解謎闖關」闖關單， 一起參觀展覽找好運。（臺文館提供）

1月1日至2月22日期間，民眾至臺文館蓋下「馬力全開」新年紀念章，完成解謎闖關，拿好禮。（臺文館提供）

2月21日世界母語日，臺文基地「這馬作伙講台語」系列活動，攜手雲門教室，推出身體工作坊。（臺文館提供）

初二到初六至臺文館，每日前50名完成闖關單加碼贈送福袋，內含春節期間限定春聯、明信片、貼紙（擇一）、鑰匙圈（擇一）等精美好禮。（臺文館提供）