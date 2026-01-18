臺日大小巨蛋聯手升級城市安全治理 提升防災韌性

(記者卓羽榛台北報導)面對氣候變遷帶來的極端災害，大型都市集客設施的防災能力成為城市安全的關鍵。臺北捷運公司（臺北小巨蛋）、遠雄巨蛋事業（臺北大巨蛋）及東京巨蛋，於今日簽署《強化大規模都市集客設施自然災害應變能力共同宣言》，共同提升城市防災韌性。







簽署儀式由株式會社東京巨蛋董事長兼執行長北原義一，臺北捷運公司董事長趙紹廉、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹共同簽署。三方將結合經驗與在地特性，讓場館從單一避難功能，升級為守護城市安全的「防災平臺」，邁向國際級防災典範。



以「再生式都市主義」為核心，推動防災由被動應變轉向主動預防，重點包括：建立設施防災能力標準、強化跨單位合作平臺、深化事前防災溝通，以及打造全民參與、具包容性的安全環境。



同時提出「運動與娛樂的雙元性」概念，場館平時是文化娛樂中心，災時可迅速轉為避難與復原基地，並將防災教育融入觀賽與活動體驗，以更有效的方式提升民眾防災意識。



未來將持續強化場館應變能力，因應地震、颱風與豪雨等災害，打造更安全、更具韌性的城市環境。