臺日扶輪助學童藝文交流 安溪循誘視訊跨國共學

新北市三峽區安溪國小與日本佐賀循誘小學藉由臺日扶輪社的合作，讓兩校師生以在地文化、藝術特色進行跨國共學，透過英語作橋樑牽繫兩校三年第5次的國際友誼交流，開啟學童的國際視野。

安溪國小校長張錦霞表示，謝謝扶輪社的引薦，讓安溪國小能持續和日本循誘小學進行家鄉的特色分享，每次以不同的主題交流，這次安溪國小五年級的孩子們準備介紹繪本「三角湧的梅樹阿公」和李梅樹畫作，開場也以陶笛吹奏日本流行曲「淚光閃閃」拉近彼此距離，而日本則分享Soran節和表演舞蹈，讓彼此看見不同國家的多元文化特色。

安溪國小學生林禹澄表示，謝謝老師先寄了繪本和小禮物給日本，讓他們可以認識三峽藝術大師李梅樹，此外也看了日本的舞蹈，很有特色，雖然是視訊螢幕的演出，但很有臨場感，自己也有介紹李梅樹在日本求學的過程，覺得這樣的臺日交流很有趣。

安溪國小表示，後續將持續進行國際交流，希望孩子在國際教育上有不同的眼界，未來也會強化學生在英語文的學習，才能有更好的國際視野。