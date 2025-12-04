臺日擴大關務交流 三簽合作備忘錄

關務署提供

▲關務署提供

臺日擴大雙邊關務交流，三度簽署地區海關合作備忘錄。臺日昨（四）日於「第四十九屆臺日經濟貿易會議」中，由我國臺灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會會長隅修三完成簽署地區海關合作備忘錄。日本神戶稅關馬場義郎稅關長率日方關員來臺見證簽署儀式，我國由關務署高雄關關務長劉芳祝及綜合規劃組副組長吳淑華到場觀禮見證。本次為臺日第三度完成地區海關合作備忘錄簽署，對雙邊關務交流深具意義。

財政部關務署表示，神戶稅關馬場稅關長曾率團於今年五月拜會高雄關，就洽簽備忘錄事宜交換意見，透過本備忘錄，有助高雄關與神戶稅關深化地區海關間合作，就關務議題交流看法及推行措施之經驗。未來雙邊將定期舉行會議，進行實地瞭解及經驗交流，作為精進相關執法措施之參考。

廣告 廣告

關務署指出，本次由同樣具海運及空運業務之高雄關及神戶稅關締結合作備忘錄，將擴大臺日海關合作範圍，並為我國國際關務發展邁向新里程碑。

臺日雙方積極促成地區海關合作，一一一年二月十八日首次簽署臺北關松山分關與東京稅關羽田稅關支署合作備忘錄，一一二年十二月十二日簽署基隆關與橫濱稅關合作備忘錄，簽署後已進行數次雙邊會議及互訪，就通關措施、查緝業務及旅客退稅業務等廣泛交流，成果豐碩。