臺日攜手共創農村永續願景 宜蘭雙連埤展現創生新典範

川習會今天(30日)在南韓釜山落幕，美國總統川普(Donald Trump)強調沒有提到台灣。我方APEC(亞太經濟合作會議)代表團人士晚間分析，結果不僅與近期美方相關官員論述大致一樣，也與我方事前分析推測一致，由此來看，美方對台立場沒有改變，不會用台灣交換貿易協議。至於中方為何不提台灣，則是難以推測，或許是中方覺得提了會拿不到想要的條件，算一算反而划不來。 代表團人士指出，川普先前就提到「台灣就是台灣」，而美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也說了不會談台灣，可以看見川普第二任政府上任以來，針對台灣議題的立場言行一致。 另一名代表團成員分析，此次川習會只有1小時40分，扣除雙方翻譯時間，實際討論時間相當有限，較過去兩人通話、會晤時間都比較少，且見面地點是釜山金海機場，也與過去正式會面有所差異。他認為，此次會面是由雙邊元首確認過去各階層討論的內容，做最後定案，因此相對也不會有意外出現。 這名成員表示，本次川習會聚焦經濟議題，而非政治，這也讓兩國元首有溝通互動平台，至於後續雙方互動怎麼維持，也要看雙方答應的事項是否確實執行、落實，這也牽動川普稱明年要訪問北京、習近平後訪華府等規劃能

中央廣播電台 ・ 8 小時前