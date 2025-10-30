臺日攜手共創農村永續願景 宜蘭雙連埤展現創生新典範
【記者 謝雅情／南投 報導】為深化臺灣農村再生與地方創生推動經驗，農村水保署於10月30日辦理「共創農村永續願景：從臺灣案例到日本經驗」標竿學習，此次特別邀請日本地方創生推手-木下齊老師親臨分享，與國內地方政府、農村社區代表及學者專家等超過30位代表齊聚宜蘭，共同探討農村再生與地方創生的實務經驗，藉由臺日交流，激盪出農村永續發展的新思維，為臺灣農村發展注入國際視野與新動能。
活動以「臺灣推動農村再生歷程與案例分享」揭開序幕，說明農村再生政策十多年來的推動軌跡與成果；接續由宜蘭縣政府分享員山鄉「雙連埤的里山路」，以「人與自然共生」的理念，介紹在地如何結合生態保育與社區經營，建立屬於宜蘭的地方創生典範。此外，來自日本的木下齊老師以「公部門角色再定義」為題，深入解析日本地方創生政策下的治理轉型與實務經驗，現場交流熱烈，啟發與會者對臺日創生合作的想像，展現「在地共生」的農村再生實踐成果。農村水保署表示，此次活動不僅強化國內跨縣市間的經驗分享與協作，更透過臺日雙邊交流，奠定長期合作基礎，未來將持續推動國際農村發展與地方創生經驗共享，讓臺灣農村的在地能量與世界永續發展目標接軌，共同邁向更具韌性與永續的未來。（照片農村水保署提供）
其他人也在看
臺灣農村茶酒品牌登陸日本市場 展現中苗地區農村的多元魅力
【記者 謝雅情／台中 報導】臺灣茶酒產業憑藉深厚文化底蘊與地方特色，成為農村經濟發展的重要支柱，為深化臺日文化台灣好報 ・ 17 小時前
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友娛樂星聞 ・ 1 天前
榮耀歡騰慶榮民節 北榮新竹分院護理之家獻上鼓聲與歌聲
慶祝榮民節，臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家30日舉辦「榮耀歡騰慶榮民節」活動，邀請住民長輩及工作人員共同參與，透過熱鬧又溫馨的節目，向榮民長輩致上最深的敬意與祝福。活動中藉由音樂輔療馬婷暄老師，帶領長輩們獻上兩首擊鼓表演。鏗鏘有力的鼓聲象徵長輩們堅毅不拔的精神與滿滿活力，現場氣氛熱烈，掌聲不絕於耳。隨後，陳曾基院長代表致詞，感謝榮民長輩們過去對國家與社會的奉獻，並親自發放榮民節禮品—雞精，祝福大家身體健康、平安喜樂。榮民節全體高唱軍歌，由空軍第二聯隊(新竹基地)邱尚琪上尉領唱熟悉的旋律喚起長輩們年輕時的記憶與榮光，歌聲雄壯、場面莊嚴感人。院長陳曾基表示，護理之家長期致力於照顧榮民長輩，不僅提供專業照護與支持，更重視心理層面的陪伴與尊重。透過榮民節的慶祝活動，希望讓長輩們感受到被肯定與關懷的溫暖，延續「以愛為本、以人為中心」的照護精神。更多新聞推薦 ● 政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋台灣好新聞 ・ 7 小時前
宜蘭縣議會定期會進行非洲豬瘟因應措施專案報告 縣府宣布再加7天「禁運」外地豬政策
宜蘭縣議會第二十屆第六次大會於今（三十）日上午揭幕，下午縣長施政總報告後，隨即進行非洲豬瘟專案報告，台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，縣議會安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處表示，全國禁宰禁運到十一月六日，七日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，十一月十五日才會開放外縣市的毛豬，為避免毛豬跨縣移動增加風險，宜蘭縣政府在縣議會專案報告時宣布再加七天「禁運」外地豬政策。宜蘭縣是於廿九日決定「再延一周」，扣除周一、周二休市兩天，十一月十五日起才開放屠宰外縣市毛豬。農業處長李新泰表示，宜蘭平常的豬是不夠，每天需要近四00頭豬，當中有二00頭是宜蘭豬，其他都來自外縣市，全國因為禁宰禁運估計囤積約三十萬頭豬。中央自十月廿三日禁宰禁運至十一月六日，經統計期間縣內累計 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
海洋科學教育 宜蘭穩健向前
宜蘭縣政府於昨（三十）日上午八時在岳明國民中小學舉辦「二○二五宜蘭縣OSS海洋科學序列『藍濤開卷，逐浪而行』公開觀議課成果會」。活動由宜蘭縣政府主辦，匯集縣內十所學校之教師進行公開觀議課與體驗展示，展現宜蘭推動海洋科學教育的深耕成果及OSS教學的豐碩實踐。從課堂到行動，宜蘭的教育現場以行動力實踐永續理念，讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」不再只是口號，而是深植在每一位學生的學習歷程中。而「藍濤開卷，逐浪而行」成果會，亦不僅是一場教學成果展示，更是一趟教育航程，象徵宜蘭在海洋科學教育的推動上，正穩健乘風破浪、持續向前。縣府教育處表示，宜蘭擁山面海，具豐富自然與人文底蘊，是發展海洋教育的最佳場域。近年縣府與海洋委員會及國家海洋研究院合作，導入「海洋科學序列（OSS）」教材，透 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
2026選戰！藍綠吵成一團 質詢認錯人2／認錯人！謝龍介狂問內政部題 管碧玲爆笑「飄出鏡」
立法院爆笑花絮，質詢搞烏龍！今天（30）國民黨立委謝龍介詢問堰塞湖議題時，嘴裡說的全是「內政部」主管內容，但把海委會主委管碧玲叫上台。管碧玲聽到一半，先是皺眉提醒，沒想到謝龍介還說「沒有認錯人」，還說她是「指揮官」。這讓管碧玲笑到說不出話，還直接飄出鏡頭外；恍然大悟後，謝龍介也不斷尬笑出聲鏡新聞 ・ 1 天前
川習會沒有提台灣 我方代表團：凸顯美方對台立場不變
川習會今天(30日)在南韓釜山落幕，美國總統川普(Donald Trump)強調沒有提到台灣。我方APEC(亞太經濟合作會議)代表團人士晚間分析，結果不僅與近期美方相關官員論述大致一樣，也與我方事前分析推測一致，由此來看，美方對台立場沒有改變，不會用台灣交換貿易協議。至於中方為何不提台灣，則是難以推測，或許是中方覺得提了會拿不到想要的條件，算一算反而划不來。 代表團人士指出，川普先前就提到「台灣就是台灣」，而美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也說了不會談台灣，可以看見川普第二任政府上任以來，針對台灣議題的立場言行一致。 另一名代表團成員分析，此次川習會只有1小時40分，扣除雙方翻譯時間，實際討論時間相當有限，較過去兩人通話、會晤時間都比較少，且見面地點是釜山金海機場，也與過去正式會面有所差異。他認為，此次會面是由雙邊元首確認過去各階層討論的內容，做最後定案，因此相對也不會有意外出現。 這名成員表示，本次川習會聚焦經濟議題，而非政治，這也讓兩國元首有溝通互動平台，至於後續雙方互動怎麼維持，也要看雙方答應的事項是否確實執行、落實，這也牽動川普稱明年要訪問北京、習近平後訪華府等規劃能中央廣播電台 ・ 8 小時前
Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》
Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》娛樂星聞 ・ 8 小時前
宜大行銷在地青創品牌 「宜蘭味」食品展飄香
二○二五高雄國際食品展於十月廿三日至廿六日在高雄展覽館圓滿落幕！今年由國立宜蘭大學創新育成中心與宜蘭縣政府攜手，一起帶領多個宜蘭青創品牌南下參展，並與國立東華大學創新育成中心、佛光大學創新育成中心及石材暨資源產業研究發展中心共同聯合參與，展現東部地方創新品牌的多元樣貌，讓「宜蘭味」在國際舞台上綻放。今年展區以「宜蘭在地×創新職人」為主軸，集結多家宜蘭特色品牌一同參展，從風味、設計到文化故事，完整呈現地方創業者對土地與品質的堅持。從蘭陽平原走到高雄展場，這份來自東北角的風土與創意，也讓更多人感受到地方創業的深厚底氣與持續發光的力量。展覽現場不僅展售產品，更成為宜蘭品牌和國際交流與發聲的平台。從熟成火腿、甜點、茶飲到在地農產品，每一個攤位都蘊含了宜蘭職人對土地的情感與創新精神 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
非洲豬瘟》豬農兒子2次說法反覆 中市府漏洞百出今第三次疫調
台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，防疫與時間賽跑，但市府疫調說法卻一變再變，農業部組成疫調團隊協助台中，其中市府強調是豬農的說辭反覆不清，造成疫調困難，由於該豬場由80多歲老農與兒子共同經營，農業局表示，已經找過老農的兒子疫調過2次，今天會再去第三次，把疑點問清楚就能確定。自由時報 ・ 13 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 18 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前