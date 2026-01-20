臺日機場再攜手推便捷通關 寒假春節赴日15航線同步實施

桃機導入入境預審 日方派員駐點服務。(圖為2025年現場作業情況)。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園機場將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「臺日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共15條航線、預計122個航班參與，旅客可於候機室等待時間預先完成入境資料確認，提升抵達日本後的通關效率。

桃機公司今（20）日表示，該作業曾於2024年寒假及春節期間辦理，獲旅客良好回響。今年除延續函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場外，新增神戶及大分，共計適用11個日本機場。旅客於適用航班報到時，航空公司將提供相關資料，供旅客自行選擇是否辦理入境事先確認。

此項服務由日本派遣審查官駐點桃園機場，旅客可於登機前完成護照查驗、臉部拍攝及指紋採集，抵達日本後僅需再次確認身分即可入境，適用於自臺灣前往日本短期滯在90日內的特定航班旅客，並於班機起飛前30分鐘截止受理。

桃機也提醒，旅客可出示手寫入國紀錄卡，或事先完成Visit Japan Web登錄並現場操作供查驗。因應寒假與春節出國高峰，建議提早3小時報到並配合安檢規定，以加速通關流程，讓行程更加順暢。(圖/桃機提供)