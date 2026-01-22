臺日機場再次合作入境事先確認作業

機場公司提供

▲機場公司提供

為縮短赴日旅客入境通關時間，機場公司將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「臺日機場入境事先確認」作業，自一月二十九日起至二月二十五日止，搭乘四家國籍航空十五條航線、預計一二二個航班前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，以有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

機場公司表示，「臺日機場入境事先確認」作業曾在二○二四年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與。今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有十五條航線、預計一二二個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場之外，今年更增加神戶、大分，共計十一個機場。旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

「臺日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從臺灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間九十天以內者）之特定航班旅客，於班機起飛前三十分鐘停止受理。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入VJW操作並出示畫面（不可螢幕截圖），供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示VJW的服務QRcode，以利辦理流程順暢。