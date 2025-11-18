臺日步道交流再深化 宜分署率團赴日參加亞洲步道大會
記者林坤瑋／宜蘭報導
由日本宮城縣主辦的「亞洲步道大會」暨新步道啟用儀式，於十四日至十七日在宮城縣盛大舉行。林保署宜蘭分署長蕭崇仁率領業務相關同仁參加，並與淡蘭平台成員共同出席活動，觀摩日本如何以「步道」為主軸推動在地發展與國際生態觀光旅遊。活動期間，主辦單位特別安排宜蘭分署代表團參訪「大崎．鳴子溫泉路線」，並前往於一一二年設置象徵台日友誼的「淡蘭石柱」參觀，蕭崇仁與大崎市吉田祐幸副市長共同於象徵步道文化的「偶來小馬」標誌前合影留念，象徵臺日步道合作邁入新篇章。
亞洲步道聯盟秘書處台灣千里步道協會指出，淡蘭國家綠道與日本宮城「偶來」步道的友誼交流已長達七年，淡蘭國家綠道中的「跑馬古道」、「金字碑古道」、「草嶺古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣四條偶來步道的「大崎．鳴子溫泉路線」、「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。
一一二年十一月，淡蘭國家綠道的雙扇蕨石柱指標豎立於日本宮城四處步道起點；去年五月，日本宮城偶來的紅色小馬標誌亦設立於臺灣淡蘭國家綠道入口，當時宮城縣議會、縣廳代表及大崎市長特別率團來臺揭牌，象徵雙方友誼步道正式串聯，今年臺灣特別組團前往日本共襄盛舉，展現促進國際觀光與環境教育合作的成果。
淡蘭古道為臺灣第一條國家級綠道，兼具歷史人文與自然景觀，其中「跑馬古道」與日本「大崎．鳴子溫泉路線」締結為國際友誼步道，兩地步道皆沿溪谷蜿蜒，途經柳杉造林地、神社與寺廟，終點皆通往溫泉勝地，展現自然與人文的完美融合。
其他人也在看
低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…中華日報 ・ 1 天前
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需台灣好報 ・ 23 小時前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 14 小時前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 23 小時前
福容大飯店福隆 推住房專案
政府全民普發一萬元帶動國旅買氣升溫，福容大飯店福隆率先啟動超級加碼，推出「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜住房專案，成為市場矚目焦點。專案以10,000元的親民價格，即可入住精緻和洋雙人客房三天兩夜，並一次獲得總價值超過一萬元的住宿、餐飲、SPA與休閒體驗等折扣券，相當於入住一次、享受兩次以上的度假能量，吸引想安排冬季泡湯、年底放鬆行程或造訪草嶺古道芒花季的旅客積極關注。工商時報 ・ 14 小時前
《交通》野柳里步道 山海美景盡收
【時報-台北電】新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。 觀旅局指出，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於融合自然環境，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有2處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，可遠望翡翠灣波光，見證山與海交會。 此外，漫步後不妨順道前往鄰近的「野柳地質公園」，這裡擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。 另沿著海岸散步幾分鐘，就能抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。此時恰逢新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎；走入龜吼市集嘗鮮，現買現蒸的萬里蟹香氣撲鼻，讓人一邊吃、一邊聽著漁港浪聲，完整體驗「從山到海」的旅行節奏。 新北市觀旅時報資訊 ・ 10 小時前
日本專業深度旅遊推薦，翔笙旅行社獨家行程
日本專業深度旅遊推薦，翔笙旅行社獨家行程Yahoo特別企劃 ・ 5 小時前
〈 中華旅遊 〉九族櫻花迎春 日月潭攬勝
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 22 小時前
普發一萬飯店終極倍增攻略！抽馬國萬元住宿券「引路人」蔡凡熙帶遊台南
「普發一萬」熱烈開跑，台北君悅餐飲金再放大1.3倍回饋！即日起至明年1月底每週一至週三全館餐廳皆可以1千元抵用1,300元，至多以6千元折抵7,800元餐飲消費金額。台北君悅酒店凱菲屋自助餐廳同步推出大馬風情美饌！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TAID 114年度中秋旅遊活動｜「舟遊天下、丟丟銅仔、蘭陽山海遊」室內建築設計走讀暨聯歡晚宴
為慶祝中秋佳節並促進會員情誼交流，TAID 特別舉辦 114 年度國內旅遊活動——「舟遊天下｜丟丟銅仔｜蘭陽山海遊」，邀請會員們走訪宜蘭蘭陽平原，體驗自然山海之美與在地文化風情。id SHOW ・ 1 天前
日本走到抽筋想哭！他好奇「如何預防腳酸？」 網曝2招最重要
許多人出國旅遊時，難免會到處踏點享受異國美景，不過行程太多有時可能造成身體負擔。一位網友過去到日本旅遊時，曾經走到雙腿酸痛到無法蹲下，半夜甚至抽筋到想哭，近日他準備和朋友到韓國釜山旅遊，發現行程很滿、擔心悲劇再度重演，忍不住上網求助，「旅遊腳酸預防方法？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議，旅遊預防腳酸除了平時勤練腳力，最好也要挑選支撐型的鞋子。中時新聞網 ・ 1 天前
日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務
（中央社台北18日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發中國反彈後，有中國大型國有旅行社北京總部的相關人士向共同社表示，該旅行社已自16日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。中央社 ・ 2 小時前
〈中華旅遊〉雙鐵暢遊花東縱谷
記者林怡孜∕台南報導 想遠離塵囂、放慢腳步欣賞東台灣縱谷之美，不妨參加…中華日報 ・ 1 天前
中國呼籲國民避免赴日 韓國成熱門搜尋旅遊地
（中央社記者李雅雯台北18日電）日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的地次序洗牌，韓國取代日本成為中國遊客首選。中央社 ・ 3 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 8 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 6 小時前