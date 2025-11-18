臺日步道交流再深化 宜分署率團赴日參加亞洲步道大會

林保署宜蘭分署長蕭崇仁率領業務相關同仁參加日本宮城縣主辦的「亞洲步道大會」暨新步道啟用儀式。（林保署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由日本宮城縣主辦的「亞洲步道大會」暨新步道啟用儀式，於十四日至十七日在宮城縣盛大舉行。林保署宜蘭分署長蕭崇仁率領業務相關同仁參加，並與淡蘭平台成員共同出席活動，觀摩日本如何以「步道」為主軸推動在地發展與國際生態觀光旅遊。活動期間，主辦單位特別安排宜蘭分署代表團參訪「大崎．鳴子溫泉路線」，並前往於一一二年設置象徵台日友誼的「淡蘭石柱」參觀，蕭崇仁與大崎市吉田祐幸副市長共同於象徵步道文化的「偶來小馬」標誌前合影留念，象徵臺日步道合作邁入新篇章。

亞洲步道聯盟秘書處台灣千里步道協會指出，淡蘭國家綠道與日本宮城「偶來」步道的友誼交流已長達七年，淡蘭國家綠道中的「跑馬古道」、「金字碑古道」、「草嶺古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣四條偶來步道的「大崎．鳴子溫泉路線」、「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。

一一二年十一月，淡蘭國家綠道的雙扇蕨石柱指標豎立於日本宮城四處步道起點；去年五月，日本宮城偶來的紅色小馬標誌亦設立於臺灣淡蘭國家綠道入口，當時宮城縣議會、縣廳代表及大崎市長特別率團來臺揭牌，象徵雙方友誼步道正式串聯，今年臺灣特別組團前往日本共襄盛舉，展現促進國際觀光與環境教育合作的成果。

淡蘭古道為臺灣第一條國家級綠道，兼具歷史人文與自然景觀，其中「跑馬古道」與日本「大崎．鳴子溫泉路線」締結為國際友誼步道，兩地步道皆沿溪谷蜿蜒，途經柳杉造林地、神社與寺廟，終點皆通往溫泉勝地，展現自然與人文的完美融合。