臺日步道交流再深化 宜蘭分署率團赴日本參加亞洲步道大會
▲臺日步道交流再深化，林保署宜蘭分署率團赴日本參加亞洲步道大會。宜蘭分署長蕭崇仁（右二）與大崎市副市長吉田祐幸（右一）共同在標誌前合影留念，象徵臺日步道合作邁入新篇章。（圖：林保署宜蘭分署提供）
由日本宮城縣主辦的「亞洲步道大會」暨新步道啟用儀式，於今年一一四年十一月十四日至十七日在宮城縣盛大舉行，邀請亞洲多國步道推動單位齊聚一堂交流經驗。農業部林業及自然保育署宜蘭分署長蕭崇仁特別率領業務相關同仁參加，並與淡蘭平台成員共同出席活動，觀摩日本如何以「步道」為主軸推動在地發展與國際生態觀光旅遊。活動期間，主辦單位特別安排宜蘭分署代表團參訪「大崎．鳴子溫泉路線」，並前往於一一二年設置象徵台日友誼的「淡蘭石柱」參觀，蕭崇仁分署長與大崎市副市長吉田祐幸共同於象徵步道文化的「偶來小馬」標誌前合影留念，象徵臺日步道合作邁入新篇章。
亞洲步道聯盟秘書處台灣千里步道協會指出，淡蘭國家綠道與日本宮城「偶來」步道的友誼交流已長達七年，淡蘭國家綠道中的「跑馬古道」、「金字碑古道」、「草嶺古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣四條偶來步道的「大崎．鳴子溫泉路線」、「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。一一二年十一月，淡蘭國家綠道的雙扇蕨石柱指標豎立於日本宮城四處步道起點；一一三年五月，日本宮城偶來的紅色小馬標誌亦設立於臺灣淡蘭國家綠道入口，當時宮城縣議會、縣廳代表及大崎市長特別率團來臺揭牌，象徵雙方友誼步道正式串聯，今年一一四年臺灣特別組團前往日本共襄盛舉，展現促進國際觀光與環境教育合作的成果。
淡蘭古道為臺灣第一條國家級綠道，兼具歷史人文與自然景觀，其中「跑馬古道」與日本「大崎．鳴子溫泉路線」締結為國際友誼步道，兩地步道皆沿溪谷蜿蜒，途經柳杉造林地、神社與寺廟，終點皆通往溫泉勝地，展現自然與人文的完美融合。宜蘭分署表示，未來將持續推動步道互訪、導覽培力及生態旅遊推廣，期盼透過步道串聯，讓更多國際旅客親身體驗宜蘭山林之美，共創臺日觀光與自然保育的新榮景。
相關資訊：日本宮城偶來步道官方網站https://www.miyagiolle.jp/zh-hant/
台灣山林悠遊網跑馬古道官方網站https://recreation.forest.gov.tw/Trail/RT?tr_id=007
