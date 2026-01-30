臺日漁業委員會達共識 盼其他重疊經濟海域盡早協商

記者吳典叡／臺北報導

第12次「臺日漁業委員會」昨日閉幕，外交部今（30）日指出，此次會議雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識；我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題盡早展開協商。

「臺灣日本關係協會」與「公益財團法人日本灣交流協會」於1月27至29日在宜蘭舉行第12次「臺日漁業委員會」。此次委員會輪由我方主辦，由臺灣日本關係協會副秘書長林郁慧擔任團長，農業部漁業署長王茂城擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席。

外交部表示，此次會議雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識，雙方同意進一步修訂業者自律公約，在漁汛期前對業者進行宣導，避免漁具流出至東經124度02分以東。此外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題盡早展開協商。

外交部指出，臺日於2013年4月10日簽署《臺日漁業協議》，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「臺日漁業委員會」，原則由臺日輪流每年召開一次會議，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平臺。