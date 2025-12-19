臺日管樂合體踩街 粉絲擠爆西門町

記者劉昕翊／臺北報導

「2025台灣遠征 吹響友誼 舞動青春」邀請倍受臺灣粉絲期待的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部、「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，以及臺灣的強勁隊伍莊敬高職樂儀旗隊，18日晚間首度以3校規模在臺北西門町街頭「合體」踩街，沿線超過3萬名粉絲將徒步區擠得水洩不通。

文總表示，演出歌單更是最大亮點，3校風格鮮明，宛如一場街頭鬥樂。莊敬高職樂旗隊選曲除西洋天后泰勒絲的熱門金曲〈ME〉，當伍佰的〈你是我的花朵〉旋律響起時，更瞬間把西門町變成大型KTV；「翡翠騎士」完全鎖定年輕動漫迷，其吹奏出《我推的孩子》主題曲〈Idol〉時，路邊民眾忍不住跟著節奏跳動，接著《進擊的巨人》的〈紅蓮之弓矢〉、《鬼滅之刃》的〈紅蓮華〉的磅礴音浪襲來，展現行進管樂的強大氣場。隨後登場的「橘色惡魔」邊跳邊演奏，〈Poker Face〉、〈TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS〉與電影《回到未來Ⅲ》主題曲等；而在中山堂廣場的定點演出中，更祭出招牌〈SWING SWING SWING〉，銅管的爆發力與活潑的肢體語言，瞬間點燃全場熱情。

文總秘書長李厚慶說明，此次活動希望能透過音樂來「吹響友誼」，並讓大家感受到臺日交織的青春奇蹟，此次3校的合作讓臺日學生的音樂交流更加具體，也讓行進管樂在臺灣街頭發光發熱，非常高興能有這樣的機會與臺灣的民眾度過如此難以忘懷的夜晚。

「2025台灣遠征 吹響友誼 舞動青春」18日晚間首度以3校規模在臺北西門町街頭「合體」踩街，由莊敬高職樂儀旗隊領頭。（文總提供）

「橘色惡魔」邊跳邊演奏〈Poker Face〉、〈TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS〉與電影《回到未來Ⅲ》主題曲等，點燃全場熱情。（文總提供）

「翡翠騎士」完全鎖定年輕動漫迷，磅礴音浪襲來，展現行進管樂的強大氣場。（文總提供）