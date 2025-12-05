臺日簽數位貿易協議 強強聯手護和平

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日接見「日本臺灣交流協會」會長隅修三時表示，隅會長此次來臺出席「第49屆臺日經濟貿易會議」，雙方簽署「臺日數位貿易協議」，為臺日數位貿易建立全新規範，在個人資料保護、線上消費者保護、通訊安全等領域都獲得進展；同時，雙方也簽署「地區海關合作備忘錄」，為高雄關與神戶稅關之間建立更安全便捷的通關合作，有助雙方未來各種經濟貿易合作及交流。

卓揆指出，隅會長日前強調「不容任何武力威脅手段片面來改變現狀，臺灣跟日本是極為重要的夥伴，也是日本珍貴的友人，我們有基本的價值觀」，同時日本首相高市早苗也重申臺海地區穩定和平的重要性，令人非常感動，這代表高市首相、日本政府及國人在面臨高壓之下，仍能堅持正義與和平的信念。也正因如此，近期許多國人選擇赴日本旅遊，臺灣也熱烈歡迎日本表演團體、偶像歌星能來臺演出。

卓揆強調，和平靠實力，要擁有真正的和平，必須要有堅強的實力，才能確保無事發生。為達成此一目標，總統賴清德日前召開記者會時提到國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計未來8年投入1兆2500億元經費，藉此向全世界表達臺灣是自由世界的一員，臺灣有決心，也有能力護衛真正的和平及主權。

卓揆進一步指出，在產業合作方面，政府支持臺灣產業到全世界布局，促進日本、美國、歐洲等區域的繁榮與進步；同時，政府將持續以臺灣作為研發、製造基地，相信再搭配日本先進材料、設備等技術，將能創造「臺日強強聯手」局面。