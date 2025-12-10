臺日簽署環保標章合作瞭解備忘錄 強化國際連結

臺日代表團成員合影(環境部提供)

環境部今天（10日）上午在日本東京，與日本環境協會（Japan Environment Association,JEA）及我國財團法人環境與發展基金會共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，並由環境部次長謝燕儒見證本次合作。

本次合作雙方聚焦「資訊產品」及「影像設備」類別，將展開共同定義與檢討產品的共同標準項目與驗證方法；交換技術資訊、產品規格及驗證經驗；定期舉辦多邊工作會議，研議標準一致化及相互承認；雙方於相關規範修正時相互通報並共同評估影響及未來將依合作情況逐步擴大至更多產品類別。

廣告 廣告

環境部表示，這項合作象徵臺日將在綠色產品標章制度上展開更緊密、制度化的國際合作，並為未來推動環保標章相互承認奠定重要基礎。

環境部指出，過去臺日兩方曾於2004年簽署環保標章相互承認協議，本次簽署備忘錄，作為重啟臺日合作的最佳起點，後續將依備忘錄內容啟動技術研討、標準比對與驗證經驗交流，積極朝相互承認目標邁進，共同促進跨國綠色貿易，朝2050淨零願景前行。