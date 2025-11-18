臺日經貿交流傑出推手 東海大學校友李詩欽獲日本政府頒授「旭日中綬章」殊榮

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】日本日前公布秋季「外國人叙勲」名單，東海大學校友、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽獲頒 「旭日中綬章」，他多年推動臺日經濟交流的卓越貢獻備受肯定。

日本台灣交流協會指出，李詩欽是一位成功的企業典範，他在經濟領域的努力，促進臺日關係的進步，他的努力可說貢獻卓越。日本台灣交流協會表示，李詩欽自民國108年至114年6月擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長期間，致力於加強臺日雙邊經貿合作。疫情期間，他推動線上國際展示會及商談會，使臺日企業交流得以持續；疫情後，他亦多次率領產業代表團訪日，深化與日本企業及相關團體的互動，對強化臺日產業合作具有重要影響。

廣告 廣告

日本台灣交流協會指出，李詩欽致力臺日友好關係，可說是擁有卓越貢獻，他能夠獲得授勲，是表揚他長期投入臺日產業往來與國際合作的肯定。

東海大學校友、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽獲日本政府頒授「旭日中綬章」。（圖/轉載自日本台灣交流協會網站）

東海校長張國恩表示，李詩欽校友是他最欽佩的東海大學傑出校友之一，不僅為人謙和關心母校，他愛母校的心更是化為行動，常年默默貢獻，這些年他捐助東海提升資訊設備的金額已經超過五千萬，最近更捐贈Nvidia伺服器B200，金額高達3千萬，讓東海躍升國內算力最快的AI大學之一。

張國恩也強調，李詩欽在臺日產業交流領域深耕多年，對促進兩國經濟合作具有實質貢獻。此次獲頒旭日中綬章，充分展現其專業成就，也讓母校深感榮耀。

除李詩欽先生外，前駐日代表謝長廷獲頒「旭日大綬章」，台灣之友會全國總會長黃崑虎獲頒「旭日小綬章」。三位受章者皆在外交、經濟、文化與民間交流方面對臺日關係的深化具有重要貢獻。

張國恩說，李詩欽校友在國際舞台上的傑出表現，是師生與校友共同的榮耀，在他身上看見博雅及勞作教育的精神，他是真正東海人的樣板。