臺日鐵道交流新亮點 「桃園捷運×京成電鐵」雙彩繪列車同步啟航





為深化臺日觀光交流，持續國際軌道合作，桃園捷運公司攜手桃園市政府觀光旅遊局與日本京成電鐵株式會社，共同推出兩款全新彩繪列車—「桃園號」與「京成電鐵號」。不論是在臺灣搭乘桃園機場捷運，或飛往日本東京體驗京成電鐵，旅客都能從搭車那一刻開始，享受臺日風情交織的鐵道之旅。

桃園捷運公司指出，目前行駛於日本京成電鐵京成線及東京都淺草線的「桃園號」，以「発見！台湾桃園の魅力」為設計主題，以清新明亮的視覺將桃園意象化為可愛的「桃」型符號，並結合13個行政區的人氣景點與節慶活動，包括石門水庫、小烏來天空步道、永安海螺文化體驗園區、桃園燈會、桃園蓮花季、龍岡米干節等等，更少不了中壢觀光夜市小吃、新屋鵝肉、石門活魚等特色美食，整體設計讓列車如同一座移動的城市導覽館，不只吸睛，也讓日本旅客見到車廂就能感受桃園多元的城市魅力，激發來臺旅遊的興趣。



「桃園號」彩繪列車。





另一款行駛於桃園機場捷運線的「京成電鐵號」，以旗下代表性的「Skyliner」高速列車為靈感，使用深藍與白色打造強烈的速度感與現代感，象徵「風」的迅疾與「旅程」的流暢。「京成電鐵號」主要行駛區間為A1台北車站至A13機場第二航廈站，尖峰時段更南延停靠A18高鐵桃園站及A21環北站，讓通勤族、旅客與鐵道迷都能輕鬆捕捉這款極具日式風格的限定彩繪列車。

桃園捷運公司與日本京成電鐵株式會社自2018年起簽署合作協議，7年來持續深化合作關係，像是聯合票券、廣告宣傳及2018年、2023年兩度聯名彩繪列車。今年再次攜手推出全新雙彩繪列車，不僅象徵臺日城市交流更深化，也讓軌道交通成為最具魅力的旅遊入口。

「京成電鐵號」彩繪列車

兩地的機場捷運更同為重要國際門戶，像是桃園機場捷運串連桃園國際機場與北北桃都會區，還可以連接高鐵轉乘前往中南部；而京成電鐵的Skyliner則連接成田國際機場與東京市區，承載大量國際旅客。透過這次合作，彩繪列車成為跨國文化的交流使者，為旅客帶來全新的體驗。

桃園捷運公司表示，未來將與京成電鐵持續深化跨國合作，探索更多文化互動及旅遊推廣形式，為臺日旅遊市場注入新活力。邀請民眾把握難得機會，在臺灣搭乘「京成電鐵號」，在日本追上「桃園號」，讓雙彩繪列車陪您開啟一趟臺日文化的鐵道旅程。

「京成電鐵號」彩繪列車

◎日本．京成電鐵運行的「桃園號」彩繪列車：

1.運行期間：2025年11月13日起1年。

2.運行區間：京成電鐵的京成線及東京都的淺草線，包括羽田機場、橫濱、川崎、品川、新橋、日本橋及淺草等。

(營運時間非固定，須視京成電鐵調度)

◎臺灣．桃園捷運運行的「京成電鐵號」彩繪列車(直達車)：

1.運行期間：2025年10月27日起1年。

2.運行區間：A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站(尖峰時段南延停靠A18高鐵桃園站及A21環北站)

3.列車時刻表：

平日

A1台北車站發車時間：07:30、09:15、11:00、12:45、14:30、16:15、18:00、20:30、22:15

A13機場第二航廈站發車時間：06:40、08:25、10:10、11:55、13:40、15:25、17:10、19:40、21:25

假日

A1台北車站發車時間：07:00、08:45、10:30、12:15、14:00、16:30、18:15、20:00、21:45

A13機場第二航廈站發車時間：06:10、07:55、09:40、11:25、13:10、15:40、17:25、19:10、20:55、22:40

(如遇彩繪列車進行排檢，當日實際發車狀況將有所調整。)

