臺日陶藝對話 鶯歌陶藝家赴日駐村跨國交流

上圖：鶯歌區陶藝家王弘宜（圖左）與李善愔（圖右）受邀至日本愛媛縣砥部町駐村藝術創作，圖中為愛媛縣砥部町陶藝家池田富士夫 。

下圖：臺灣鶯歌燒日本砥部燒跨國交流今（廿七）日舉辦成果分享，鶯歌區長曾明華（右三）、陶藝家池田富士夫（左三）與鶯歌在地藝術家王弘宜（右一）、李善愔（左二）。（圖：鶯歌區公所提供）

▲上圖：鶯歌區陶藝家王弘宜（圖左）與李善愔（圖右）受邀至日本愛媛縣砥部町駐村藝術創作，圖中為愛媛縣砥部町陶藝家池田富士夫 。

下圖：臺灣鶯歌燒日本砥部燒跨國交流今（廿七）日舉辦成果分享，鶯歌區長曾明華（右三）、陶藝家池田富士夫（左三）與鶯歌在地藝術家王弘宜（右一）、李善愔（左二）。（圖：鶯歌區公所提供）

日本愛媛縣砥部町與新北市鶯歌區百年來都是以陶瓷為都市發展重心，一一三年簽訂國際交流備忘錄，積極推動臺日陶藝，對此，鶯歌區陶藝家王弘宜與李善愔，日前受邀至日本愛媛縣砥部町為期兩週駐村創作，展開「臺灣鶯歌燒 × 日本砥部燒」跨國交流，今（廿七）日在鶯歌區公所舉辦成果分享，日本愛媛縣砥部町重要陶藝家池田富士夫特地來台分享砥部燒陶藝文化。

廣告 廣告

鶯歌區長曾明華表示，鶯歌與砥部町同為百年陶瓷產地，兩位藝術家王弘宜與李善愔皆為鶯歌在地優秀陶藝創作者，代表鶯歌前往日本進行創作交流，返國後主動分享學習成果，展現鶯歌陶藝世代傳承與持續創新精神，期盼未來持續推動與砥部町等國際陶藝產地合作，透過藝術進駐、技術交流與成果分享，讓鶯歌陶藝在國際持續發光。

王弘宜自幼受陶藝家母親張美雲啟蒙，創作屢獲獎項肯定；李善愔，出身陶藝世家，逐步發展獨特風格。兩人於駐村期間深入學習砥部燒傳統技法與完整製作流程，嘗試融入個人創作，藉由文化觀察與技術交流，重新思考鶯歌陶藝在當代與國際舞台上的可能性。

池田富士夫作品兼具生活與藝術性，透過「龍泉窯」創作實踐，秉持傳統技法同時，積極實驗釉藥與造形創新，使砥部燒於當代語境中展現新的生命力。砥部燒約有兩百五十年歷史，以白瓷與藍繪為特色，承載著日本庶民生活的美學精神。

鶯歌區公所期待未來在陶藝產業及文化推廣，融入創意與技術，為傳統工藝注入新活力，持續透過跨國交流，為台日雙方帶來更多文化觀光與藝術產業發展。