臺日雙鐵友好交流10週年 觀光列車展今揭幕

記者古可絜／臺北報導

臺鐵公司與東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，持續深化臺日觀光友好交流，並推出交換乘車券增進交流。今年度為慶祝雙方友好協議締結10週年紀念，雙方特別於南港車站舉辦「臺日雙鐵友好交流10週年紀念 觀光列車」展場，於今（30）日舉行揭序儀式，並預定12月在臺北車站展示雙方曾交換車廂彩繪的「Spacia」車頭，合力推廣鐵道觀光的魅力，期望創造臺日觀光客互訪的熱潮。

南港車站自108年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進臺日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，展區歷年主題廣受好評。此次10週年紀念展，主要介紹臺日的人氣觀光列車，有臺鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣Spacia（黃金列車）、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。會場增加深受親子喜愛的小火車遊戲臺及新設置黃金列車的拍照木檯。

廣告 廣告

今日揭序活動，東武鐵道下今市機關區長大谷秀明與南港車站站長陳建銓互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，作為合力推動觀光的象徵，為臺日觀光友好交流許下新的展望。為進一步提升與旅客的互動，於「臺日觀光交流」臉書粉絲專頁特別舉辦寫真分享投稿活動，只要分享臺日觀光列車的照片，就有機會得到「便當盒福袋」。

今年度為慶祝雙方友好協議締結10週年紀念，雙方特別於南港車站舉辦「臺日雙鐵友好交流10週年紀念 觀光列車」展場，於今日舉行揭序儀式。（記者古可絜攝）

此次展場主要介紹臺日的人氣觀光列車。（記者古可絜攝）

南港車站自108年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進臺日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，展區歷年主題廣受好評。（記者古可絜攝）

東武鐵道下今市機關區長大谷秀明與南港車站站長陳建銓互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，作為合力推動觀光的象徵。（記者古可絜攝）

會場增加深受親子喜愛的小火車遊戲臺。（記者古可絜攝）