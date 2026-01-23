台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張在南市副秘書長殷世熙見證下簽訂合作協議，藉由跨國互惠讓更多人認識台日歷史鐵道。（記者李嘉祥攝）

台糖公司廿三日於臺南後壁烏樹林休閒園區舉行「糖鐵若鐵攜手前行」觀光合作簽約儀式，台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人在南市副秘書長殷世熙、觀光旅遊局副局長鄭道立、後壁區長李至彬、議員見證下簽訂合作協議，期藉由跨國互惠讓更多人認識台日兩地深具歷史的地方鐵道，促進文化保存及觀光發展。

台糖公司與日本若櫻鐵道簽訂觀光合作協議，今年一月卅一日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊時，出示臺南烏樹林五分車票券可免費兌換若鐵一日券，持若鐵車票也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達一年。

為見證這場跨國界新里程碑，台糖特別請出電影「大濛」中現身的370號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著一九四一年製的一零九巡道車緩緩前行，除現場陳列多種糖鐵機車頭伴行，下營國中、中營國小、下營國小、甲中國小、賀建國小、林鳳國小學生也手持甘蔗，為臺日雙方攜手合作獻上祝福。

吳明昌董事長表示，臺灣糖鐵從載運甘蔗到觀光體驗，在台灣土地上奔馳超過一百廿年，擁有九十六年歷史的日本若櫻鐵道與烏樹林糖鐵般走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始運輸功能轉化為文化資產與觀光，是地方創生與時代變遷的最佳見證，期盼透過票券互惠合作吸引更多人走訪臺南烏樹林及日本若櫻，感受兩地深厚歷史底蘊及再生傳承動人風景，未來雙方也將在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等層面展開多元合作，讓鐵道成為連結雙方城市與臺日文化的橋梁。