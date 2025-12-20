臺日韓群星今晚登「台南好YOUNG」提前過佳節

記者周毓洵／綜合報導

「2026台南好YOUNG」耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間在臺南熱鬧登場，來自日本、韓國的四組人氣藝人透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰、韓國超人氣女團UNIS，以及影視歌三棲女神鄭恩地，將輪番上陣，陪伴粉絲提前感受滿滿耶誕氛圍。

演出前，四組藝人已提前抵達臺南，感受南臺灣濃厚的節慶氣息。首次在耶誕節前夕來到臺南演出的宮崎薰直呼像是「圓夢」，從小在東京長大的她，走進文化底蘊深厚的臺南古都，感受到與以往截然不同的城市魅力，也期待透過音樂與臺南、以及各地來的朋友相見歡。

廣告 廣告

以「理想的女孩」在社群平台累積破3億次播放的川西奈月，則對首次在臺南開唱充滿期待。她品嘗了臺南準備的鳳梨果乾、芒果乾和柚子果汁後，開心直說：「真的很好吃！」也希望透過歌聲為粉絲加油打氣，鼓勵大家勇敢做自己，活出理想中的模樣。

韓國女團UNIS一現身就展現滿滿青春活力，對臺南的水果與美食充滿好奇，記者會上邊吃邊拿，八位成員笑容不斷，也熱情向粉絲徵求「在地私房必吃、必玩名單」，期待有機會好好探索臺南。

壓軸登場的鄭恩地則表示，很開心能在臺南提前和大家一起過耶誕節，已準備好在舞台上帶來最精彩的演出。主辦單位也預告，除了今晚的國際卡司外，下週27日將迎來日本新銳女子樂團Faulieu.，跨年夜則由鈴木愛理接力登台，持續點亮「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動。

鄭恩地提前在臺南過耶誕，表示將帶來最精彩的舞台演出。（COME ON JKSSP提供）

韓國女團UNIS此次來臺演出對臺南美食充滿好奇。（COME ON JKSSP提供）

宮崎薰走訪臺南，感受古都文化，期待用音樂與粉絲相見。（COME ON JKSSP提供）

川西奈月首次在臺南演出，開心品嘗在地水果乾，直呼美味。（COME ON JKSSP提供）