臺日音樂媒合交流 文策院串連唱片、經紀、場館與音樂節 打造跨國生態圈

【記者蔡富丞/綜合報導】為臺日音樂產業牽線，文化內容策進院（文策院）今年再次與音樂協會「日本獨立音樂聯盟 IMCJ（Independent Music Coalition Japan）」、Showcase 音樂節「浮現祭日本篇」合體，並邀請推動日本音樂進入全球市場的嶄新平臺「CUEW」 加入，一同於 11 月 12 至 14 日在日本東京舉辦「2025 臺日音樂媒合交流」。參與業者橫跨音樂廠牌、藝人經紀、場館、音樂節及發行商等領域，聚集日本 33 家音樂產業代表公司，和 14 家臺灣業者展開媒合交流、推動商務洽談；亦透過實務工作坊及企業參訪等行程，協助雙邊業者更深入了解臺日市場概況及產業脈動。

媒合會交流氣氛熱絡，三天共計完成超過 100 場商務洽談。（文策院提供、西岡浩記攝）

文策院曾於 2022 年及 2024 年陸續辦理「臺日音樂媒合交流」活動，促成後搖樂團「荒山茉莉」赴日本 JYOCHO presents 「超情緒大陸」演出，並引入包括「Helsinki Lambda Club」、「Regallily」、「a子」等日本音樂人來臺於浮現祭 EMERGE FEST 2025 演出，以及邀請日本樂團「DISH//」鼓手「泉大智」參與「2025 金狼獎」論壇活動。對於臺日音樂產業的頻繁互動，文策院董事長王時思表示，臺日音樂產業一直都有良好的互動，也都是雙邊市場在輸出海外的重點標的，文策院希望藉由媒合交流活動的辦理，能為臺灣音樂產業找到更多可能性、延續臺日音樂產業合作的長遠關係。日本獨立音樂聯盟理事長山下雄史則呼應道：「日臺音樂人彼此理解、彼此欣賞。希望透過媒合交流活動，讓產業建立更長久、更實質的合作關係，一同打造更多好的作品跨越國界被世界聽見。」

11 月 12 至 14 日於日本東京舉辦的「2025 臺日音樂媒合交流」，經公開徵選後，共計 14 家臺灣音樂產業代表參與，包括音樂人 YELLOW 黃宣所屬經紀公司「否極泰來音樂股份有限公司」、演出企劃公司「LUCKY RECORDS」、音樂人 Everydaze 開設的音樂製作公司「每天都在工作室」等。日本業界代表則有音樂媒體「Spincoaster」、辦理富士搖滾音樂節的「SMASH」、日本電視臺集團下的「Nippon Television Music Corp.」以及引進國際現場演出和辦理日本音樂節「Summer Sonic」的「Creativeman Productions」等公司參與媒合交流，三天活動共計完成超過 100 場商務洽談。YELLOW 黃宣的經紀人李漢群表示：「這是我第二次參與媒合會議，覺得這次的安排蠻好的，大家集中在固定的會場中，即使沒有安排到會議也能在空檔互相交流、建立關係。國際化是一個趨勢，這次的經驗也讓我感受到語言的重要性，建議未來要參與這樣活動的朋友們，語言上要多下點功夫，讓自己更能充份傳達及溝通。這次活動中我也深刻感受到日本業者們的敬業精神，不管是準時或是活動的熱絡及用心程度，我覺得都是很值得我們一起來學習的。」

文策院安排臺灣業者參訪日本 LINE MUSIC，助業者深入了解日本音樂市場。（文策院提供、西岡浩記攝）

為讓雙方業者更接軌市場現況，此次安排兩場實務工作坊，剖析臺日音樂的跨國合作、演出市場概況及行銷宣傳案例分享。以「臺日成功案例及日本市場現況」為題，邀請日本波麗佳音唱片的數位行銷部部長石井慎一及 CUEW 的共同創辦人 Koki Takahashi 分享經驗。石井慎一表示：「由於文化的相近、地理的鄰近以及實質的經濟效益，日本與臺灣應該成為合作夥伴，也因此成立了臺灣分公司拓展更多的合作關係。」而活動中也以旗下的樂團 chilldspot 為例，分享樂團在歷經與 LINION 和大象體操的國際合作後，成功提升了臺灣在地的音樂聆聽量。另外，臺灣的「浮現祭」創辦人老諾以及擁有林潔心、阿橘等新世代潛力音樂人的獨立音樂廠牌「奧少年 Shabby Boyz」代表高翔煜，則針對臺灣演出市場的現況脈動以及獨立音樂人如何獲得音樂節青睞等切角，與日本業界分享實務經驗。

波麗佳音唱片數位行銷部部長石井慎一（中）及 CUEW 共同創辦人 Koki Takahashi （右）就臺日合作與日本市場現況進行分享。（文策院提供、西岡浩記攝）

浮現祭創辦人老諾（左）及奧少年 Shabby Boyz 代表高翔煜（右）分享臺灣演出市場與獨立音樂經營的實務經驗。（文策院提供、西岡浩記攝）

文策院連續第二年實體辦理的「臺日音樂媒合交流」，與臺灣本土音樂節品牌「浮現祭」合作，自其辦理的「浮現祭日本篇」活動延伸，在展示臺灣音樂人的演出能量之外，由文策院加值安排產業活動，讓演出不僅是一次性活動，更增加延續性的商務洽談可能。