臺日VTuber接棒「攻佔」桃園跨年 網見畫面驚喊：這次錢有花對

迎接2026年，各縣市政府跨年晚會PK話題不斷，桃園市政府今年除了找來Apink、徐若瑄以及宇宙人等「真人」演出之外，也大膽嘗試將VTuber 搬上舞台。有網友在threads發文，表示「桃園在2025結束前把舞台交給二次元扛下了」並附上演出片段，有網友回應，「羨慕桃園有V可以看」、「桃園這次很棒，錢有花對」，還有人敲碗，「希望將來讓台灣本土的VTuber上舞台」、「他後面兩個都是臺灣的喔！」。

桃園跨年邀請臺日VTuber演出，網見直播驚喊：羨慕桃園有Ｖ可以看。（圖／翻攝畫面，下同）

桃園此次「虛實偶像跨界共演」橋段，除了安排樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩與桃園在地虛擬偶像、虛擬手語親善大使「小律」同台共演，也邀請日本和臺灣都有超多粉絲的 VTuber 涼風しとら與本土虛擬偶像埃穆亞上陣。值得注意的是，桃園除了大膽嘗試在跨年晚會結合VTuber演出，更把倒數前的黃金時段留給打造「小律」的在地新創團隊，並結合樂天桃猿球員、啦啦隊成員，讓在地球團有更多曝光機會。

對此，有網友將涼風表演的片段上傳threads，並發文表示「桃園在2025結束前把舞台交給二次元扛下了」，網友則回應，「這是請中之人來台演唱嗎？太酷了吧」、「唱得超級好，我的媽啊，聽她那個轉音」、「看到炒飯妹妹站上這麼大的舞台真的很替她高興」、「還有小埃啊啊啊啊啊啊啊，根本超頂 」、「二次元終究扛下所有」。

還有人提到，「桃園這次很棒，錢有花對」、「「除了少數唱歌真的好聽的藝人（阿妹陳勢安等），根本不會想去跨年看現場，羨慕桃園有V可以看」、「表演非常棒！不過還是希望，將來讓台灣本土的vtuber上舞台」、「他後面兩個都是臺灣的喔！」

