臺星AI品牌交流之夜 集結30家AI中小品牌新創企業跨境交流

▲駐新加坡台北代表處經濟組組長吳文松(前排中左)、新加坡智商戰品牌科技公司執行合夥人暨AMT共同創辦人吳秀倫(前排中右)與新加坡工商聯合總會（SBF）秘書長TECK LEE(第二排中左)與在場企業深入交流。

【記者 沁諠／台北 報導】由台灣 智策慧品牌顧問公司(SWEM)與新加坡 黑風暴顧問集團(BlackStorm Group)攜手合作，結合最新AI趨勢與國際顧問網絡所營運的亞洲第一個 SME AI Branding 加速器「智商戰（SMEbig）」，主辦「臺星AI品牌交流之夜」昨(30)日於新加坡舉行，並由亞灣新創園、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會作為支持夥伴，邀請駐新加坡台北代表處、新加坡工商聯合總會、Salesforce、新加坡創投機構等新加坡17家與臺灣13家新創企業與相關支持單位在人工智慧（AI）與品牌科技領域跨境交流，促進雙方在創新應用、商業策略及國際市場拓展上的深度合作。

廣告 廣告

過去十年間，AI 技術在全球產業及商業領域迅速滲透，改變製造流程、行銷策略、用戶體驗與決策模式，成為企業提升競爭力的重要驅動力。在此背景下，臺灣以完整的半導體供應鏈、資通訊製造實力，以及蓬勃發展的 AI 新創生態圈，展現出顯著的技術優勢；而新加坡作為國際金融與商業中心，擁有穩健的法規制度、開放的市場政策及資源整合核心地位，雙方在技術、資源與市場層面高度互補。

因此智商戰（SMEbig）看準市場互補需求，特別為臺灣及新加坡搭起產業橋樑，舉辦「臺星AI品牌交流之夜」，不僅是技術與商業交流盛會，更能為臺星兩地企業共創最大化價值。新加坡SMEbig智商戰平台合夥人，新加坡黑風暴顧問集團執行長陳立涵指出，此次參與的新加坡企業具備三大共同特色：

1.高度國際化與市場連結能力

新加坡企業天然具有區域樞紐優勢，多家企業皆以亞洲或東南亞市場為主要舞台，具備跨國媒合、論壇與商務拓展能力

2.科技導向與創新應用成熟

參與企業聚焦於自主技術、區塊鏈及 AI MarTech，能快速將新興科技商品化並擴大應用場景，有助提升競爭力

3.生態系與平台型服務

新加坡企業善於扮演「鏈結者（enabler）」角色，強調整合資源、打造交流與成長平台，協助引入資本、人脈與國際合作機會

另一方面，新加坡智商戰品牌科技公司執行合夥人吳秀倫則帶領臺灣國內13家充滿前瞻性的企業前往媒合交流，吳秀倫指出，此次參與的台灣企業則具備五大優勢：

1.技術導向且深耕先進製造與硬體整合

台灣企業展現強大的硬體工程與製造能量，具備將技術快速商品化的能力。

2.醫療與健康科技強勢發展

台灣企業展現在醫材、輔具與醫院型創投鏈結的優勢，能直接串接臨床驗證與醫療機構，形成「醫療應用就緒（medical-ready）」的商業模式

3.永續與能源轉型領域快速崛起

結合 ESG 資料庫、能源管理與智慧維運方案，突顯台灣企業能將永續策略落實到工具化與營運面，具務實導向特質

4.國際市場加速與新創培育能量強

亞灣新創園即展現台灣政府協助新創國際化的積極政策，使團隊更容易導入國外資源並建立跨境鏈結。

5.跨領域整合與應用落地能力高

從裸眼3D到電動運輸SaaS，台灣企業善於結合軟硬體並快速部署實際場域，形成兼具技術深度與商業落地速度的優勢。

透過此次活動，智商戰（SMEbig）預計將能夠結合臺灣企業獨有的創新能量、技術優勢與新加坡身為區域樞紐的國際商務中介優勢，助力中小企業在全球市場中拓展更廣闊的發展空間。活動邀請來自臺灣與新加坡的產業專家、AI 新創團隊、品牌經營者及投資人參與。透過專題分享、案例交流及現場互動，與會者能夠深入了解AI技術在品牌與商業領域的最新應用，探索跨境合作與市場拓展機會，並可透過亞洲第一個 SME AI Branding 加速器「智商戰（SMEbig）」平臺，促進雙方企業建立長期合作關係，推動創新技術落地與商業模式升級！

智商戰（SMEbig）作為一站式數位輔導平台，致力於協助中小企業克服資金及人力限制，成功拓展海外市場。平台提供品牌策略指引、AI 品牌科技應用、客戶互動方案及整合行銷支援，幫助企業在全球市場中快速定位並提升競爭力。官方網站：https://smebig.com/ （圖片翻攝畫面）