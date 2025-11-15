臺東世界早產兒日 守護巴掌仙子

臺東縣衛生局為響應「世界早產兒日」，與台灣早產兒基金會共同主辦「2025台東世界早產兒日暨早產兒回娘家」活動，十五日在臺東美術館戶外廣場登場。現場聚集超過多組早產兒家庭與照護團隊，在紫色光輝中為早產寶寶點亮希望，傳遞「早到，不缺席的愛」信念（見圖）。

每年十一月十七日為「世界早產兒日(World Prematurity Day)」，世界衛生組織(WHO)於五月正式通過決議，將「世界早產兒日」納入全球性官方健康宣導行動，呼籲各國關注早產議題。這項決議象徵全球對早產兒與家庭照護需求的重視，提醒社會大眾，每個提早到的小生命，值得被看見與守護。

國民健康署一一一年推動「低(含極低)出生體重兒居家照護計畫」，全國八十一家醫院合作，臺東由台東馬偕醫院承做，於早產兒出院前完成評估後，提供主動、可近、專業的居家照護、訪視及專線諮詢服務，將醫療照護量能延伸至家庭，持續至矯正年齡二歲。臺東縣衛生局長期致力於婦幼與兒童健康照護，從孕期、產後到幼童發展，推動全方位照護服務，提供家庭更完整的支持系統。

臺東縣衛生局長孫國平表示，透過今年世界早產兒日活動，凝聚更多產官學力量，讓守護早產兒的光持續照亮。因為每個早到的孩子，代表生命的韌性，將持續以行動守護，因愛而生讓愛延續。感謝台灣早產兒基金會、台東馬偕紀念醫院與台東基督教醫院多年的投入與陪伴，共同推動早產兒照護網絡，提升醫療品質。活動現場以紫燈點亮儀式，展現社會各界對早產兒家庭的支持與關懷，並表揚長期投入早產兒照護的醫護與志工夥伴。