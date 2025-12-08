臺東二校挺進客語藝文競賽全國賽 展現實力雙摘銅

臺東縣關山國小榮獲高年級組戲劇表演類第3名

臺東縣大坡國小獲低年級組歌唱表演類第3名

臺東縣關山國小與大坡國小兩校學生，參加114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，以流利的客語、創意舞臺呈現及穩健表現脫穎而出，關山國小榮獲高年級組戲劇表演類第3名、大坡國小則獲低年級組歌唱表演類第3名，雙雙摘銅。



臺東縣政府教育處表示，114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，共有來自全國22縣市、72所學校、86支代表隊，將近1500名師生齊聚一堂，而代表東區參賽的關山、大坡兩國小，表現優異，在激烈的競爭中仍拿到好成績。

關山國小在「國小高年級組客語戲劇類」以劇目《敬字有道理》展現深厚語文底蘊與文化創意，學生演出自然生動；大坡國小則於「國小低年級組客語歌唱表演類」，以《庄下童年》唱出童真溫暖的歌聲與在地情感，舞臺呈現細膩動人，兩校都以穩健臺風展現臺東孩子的自信、實力與文化創意。

教育處表示，臺東縣重視本土語文教育的扎根與傳承，透過課程融入、社區共學與藝文競賽，讓學生能自然地使用客語表達、欣賞，並傳承客家文化，臺東代表隊的兩所學校能在全國舞臺雙雙取得第3名的成績，是對學校長期推動本土語文教育的肯定，也象徵臺東在本土語文推動上的教育成果。臺東縣將持續透過課程融入、社區連結與藝文展演，營造自然、生活化的客語學習環境，讓學生在不同場合都能自信使用客語。

饒慶鈴縣長也肯定學生與教師團隊的努力，並強調，未來將持續整合縣內外資源，擴大客語學習場域，讓孩子在生活中敢說、願意說、樂意說，讓臺東的語言文化持續傳承與發光。